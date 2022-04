Congo-Brazzaville: Sport du travail - Une bagarre éclate pendant un match de football

Le championnat " NSIA Assurances " a connu ses premiers incidents, le 16 avril, au stade annexe Alphonse-Massamba-Débat, lors du match opposant l'équipe d'Assurances et réassurances du Congo (ARC) au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B), comptant pour la 5e journée.

Le match n'est pas arrivé à son terme, arrêté à deux minutes de la fin à cause d'une bagarre en dehors du terrain entre les supporters. L'équipe du CHU-B menait alors 3-1, grâce à des réalisations d'Archange Okogna, Merveil Edjaka et Djordane Ewolo. Se rejetant la responsabilté, les deux équipes ont demandé à la Ligue départementale du sport de Brazzaville, organisatrice de la compétition, de créer toutes conditions de sécurité afin que ce genre d'actes ne se reproduise plus.

" Nous venons dans cette compétition juste pour nous maintenir. Le résultat n'est pas primordial, parce que c'est le sport du travail. Nous constatons malheureusement que d'autres sociétés prennent des joueurs d'élite pour les renforcer et cela fausse les résultats. Nous n'avons pas arrêté le match pour le score, mais pour le comportement de ces joueurs. Les organisateurs doivent prendre les dispositions qui s'imposent, car quand la société joue elle engage sa direction générale. Il faudrait gérer les événements avec beaucoup de sagesse ", a expliqué Bob Sandro Lobota, le buteur de l'ARC.

" Le match s'est arrêté à cause de l'incident malheureux qui s'est produit en dehors du terrain. Les organisateurs doivent être présents pour assurer la coordination du championnat ", a ajouté Dorian Marty Mpabikali, le capitaine du CHU-B. Malgré cet incident, cette équipe espère aller le plus loin possible dans cette compétition.

" Cette victoire est le résultat d'un travail abattu. Lors des précédentes rencontres, nous avons mis les cartes sur la table, en prenant l'engagement de travailler pour avoir des meilleurs résultats. Nous avons l'ambition d'aller jusqu'en finale, parce que nous sommes motivés ", a-t-il ajouté.

Au nzango, la mairie de Brazzaville a battu le CHU-B (32-28). La Direction générale de la sécurité présidentielle s'est imposée sur le fil (30-29) devant Anac, puis le CNRTV a enregistré sa première victoire dans la compétition en dominant la DGFE (36-33).