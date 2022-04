Congo-Brazzaville: Haut-Lomami - Le braconnage des hippopotames et éléphants dénoncé

En séjour à Kinshasa, le député provincial Paul Ngoy Nsenga Binthelu du Haut-Lomami, président de la Commission parlementaire provinciale d'évaluation des dégâts des catastrophes naturelles, a eu des entretiens avec Olivier Mushiete, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ( ICCN, et le Pr Gerry Manitu Mantoto, ingénieur agronome phytotechnicien et biotechnologiste.

Le braconnage des hippopotames et des éléphants en provenance du parc d'Upemba a été au centre de l'entretien entre le député provincial Paul Ngoy Nsenga Binthelu et le directeur général de l'ICCN, Olivier Mushiete. L'élu de Malemba-Nkulu est en fait venu dénoncer cet état des faits très récurrent dans son fief.

" Les difficultés que connaît la population des territoires de Bukama, Malemba-Nkulu dues aux dégâts multiformes causées par les éléphants et les hippopotames en provenance du parc d'Upemba étaient au centre de l'entretien que m'a accordé le directeur général de l'ICCN, Olivier Mushiete. Il a accédé à notre plaidoirie et nous a rassuré sur des efforts que l'ICCN est prêt à déployer pour améliorer la coopération avec les communautés locales de notre juridiction pour une solution durable. Enfin, il a promis d'effectuer une visite sur le terrain dans la province du Haut Lomami ".

L'élu local a saisi cette occasion pour lancer un appel à divers partenaires afin de venir en aide aux ménages en situation précaire dans ces territoires. Il a tiré la sonnette d'alarme du fait que " le territoire de Malemba est à la phase 4 de la famine " à cause de diverses catastrophes naturelles allant des pluies aux divagations des éléphants et hippopotames qui quittent leur lieu naturel, le parc d'Upemba, pour détruire des villages, des champs, avec des dégâts incalculables et la déperdition scolaire.

Cultiver les tournesols dans le Haut-Lomami

Outre le directeur général de l'ICCN, Paul Ngoy Nsenga Binthelu a rendu visite, le 14 avril dernier, au Pr Gerry Manitu Mantoto, inventeur des espaces ornementaux de la ville province de Kinshasa. Selon ce scientifique, la province du Haut-Lomami, avec sa terre fertile, peut développer la culture intensive du tournesol et permettre à la province de produire encore des richesses à travers l'exportation de ce produit agricole à l'étranger. Les prix des tournesols ont augmenté sur le marché mondial, fait-on savoir.

" Si la population s'investit dans la culture des tournesols, dans trois mois déjà, ces plantes commenceront à donner de résultats. La province du Haut-Lomami peut produire des millionnaires en cultivant les tournesols, plus que le cuivre et le cobalt ", a assuré le Pr Gerry Manitu. Il a encouragé le député provincial à s'activer dans ce sens pour le bien de Sa province, demandant à la population de s'adonner à la culture des tournesols du fait que la terre du Haut-Lomami est riche et propice à cette culture. L'élu de Malemba-Nkulu a, par ailleurs, été invité par l'Association agricole de développement (Agad) à participer à une conférence pour le développement économique du pays à Kinshasa. Il a eu le temps de visiter les pépinières des différentes jeunes plantes de l'Agad.