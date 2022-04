Congo-Brazzaville: Nouveau challenge

Depuis que la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) a changé de format, passant de seize à vingt-quatre équipes, les Diables rouges sont aux abonnés absents. Leur dernière participation remonte à 2015.

En 2023, cela fera huit longues années d'attente. Des séries noires étant faites pour être brisées, le passage à vide de l'équipe nationale doit être considéré comme un moment d'adaptation et de réflexion car on apprend peu par la victoire mais beaucoup par la défaite. En juin, le onze congolais a rendez-vous avec l'histoire.

Les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 sont l'occasion d'inverser la tendance. Le hasard du tirage a, en effet, placé le Congo dans le groupe G avec le Mali, la Gambie et le Sud Soudan. Un groupe a priori équilibré d'autant plus que sur le terrain toutes les équipes se valent.

Les Congolais auront à aborder ce nouveau challenge avec un esprit de concurrence en donnant le maximum de ce qu'ils peuvent physiquement, mentalement et techniquement. Il leur faut surtout être ambitieux, offensifs et créatifs. Ce n'est qu'au prix d'efforts conjugués qu'ils pourront créer l'exploit. Ce qui est sûr, les débats sur l'avenir des Diables rouges vont alimenter les échanges entre le ministère des Sports et la Fédération congolaise de football (Fécofoot). Car le renouveau du football ne peut s'envisager que dans un esprit où tous les acteurs regardent dans la même direction.

Pour permettre à l'équipe nationale de franchir un nouveau palier, le gouvernement devra créer toutes les conditions pour la pousser à la victoire. A leur tour, la Fécofoot et le staff technique doivent s'illustrer par un sens des responsabilités en tirant les leçons des échecs du passé.