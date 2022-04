Algérie: Sporting CP - Le torchon brule entre Islam Slimani et son entraineur

Ecarté du groupe par son entraineur, Rúben Amorim depuis un moment pour manque d'implication à l'entrainement, les durs temps ne cessent pas pour l'international algérien Islam Slimani.

En effet, le buteur algérien a une nouvelle fois été écarté du groupe par son entraîneur, qui n'a pas hésité à s'expliquer, ce jeudi en conférence de presse d'avant match. Le technicien portugais reproche à son attaquant un manque d'implication.

" Ceux qui s'entraînent le mieux jouent et sont convoqués. Je peux risquer mon travail et des qualifications pour de finales mais ce sera comme ça jusqu'à ce que j'arrête d'être entraîneur. L'entraînement en semaine compte énormément ", a déclaré Rúben Amorim.

De son côté, l'international des Verts a décidé de briser le silence et de répondre à son coach. " Sans boire et sans manger je me suis toujours entraîné dur pour mon club et personne ne peut m'enlever ça ", a répliqué le meilleur buteur de tous les temps de la sélection algérienne.

Islam Slimani sur Instagram en réponse aux déclarations de son coach :

