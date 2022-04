Cote d'Ivoire: Elections à la FIF - Le comité de suivi de la charte de bonne conduite plaide pour un scrutin apaisé

"Ensemble agissons pour ramener la quiétude et la stabilité durable dans le Football en Côte d'Ivoire", a insisté le Comité de veille et de suivi de la Charte de bonne conduite. Et ce, en vue d'élections dans un climat de paix, le 23 avril 2022. Le Comité invite les candidats et leurs staffs, les acteurs du football ivoirien ainsi que le public à " maintenir l'atmosphère de fair play, de paix, de solidarité et de fraternité " pendant et après la tenue du scrutin.

COMMUNIQUÉ DU COMITÉ DE VEILLE ET DE SUIVI DE LA CHARTE DE BONNE CONDUITE EN VUE DES ÉLECTIONS À LA FIF LE 23 AVRIL 2022

Depuis la signature de la Charte de bonne conduite le samedi 16 avril 2022, dans le cadre des élections à la Fédération ivoirienne de Football ( Fif ), le comité de veille et de suivi pour la sortie de crise dans le football ivoirien, constate que l'engagement des candidats à la présidence de la Fif à mener une campagne électorale civilisée et responsable, est respecté dans l'ensemble.

Le comité de veille et de suivi se félicite de ce constat, et saisit l'occasion pour adresser ses remerciements à l'ensemble des candidats à la course de la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football, en l'occurrence Diabaté Sory, Diallo Idriss et Drogba Didier, ainsi qu'à leurs staffs respectifs.

Il précise, en outre, que conformément à sa volonté d'agir en faveur des élections apaisées, deux personnalités crédibles avaient été choisies pour s'assurer du respect de cette charte par les candidats, par les acteurs du football et par le public sportif d'une part, et d'autres part pour observer le déroulement du scrutin à Yamoussoukro.

Cependant, après un travail de veille et de monitoring effectué durant toute la semaine à Abidjan, les deux personnalités ne pourront pas être présentes à Yamoussoukro pour la suite de la mission, la commission électorale de la Fif n'ayant pas prévu d'observation de cette nature.

Remerciant la commission électorale de la Fif pour la diligence dans le traitement de la demande d'accréditation, le comité de veille et suivi rassure toutes les parties prenantes de sa volonté et de son engagement à poursuivre le suivi du respect de la charte de bonne conduite, ainsi que sa mission d'ensemble, pour gagner le pari de mettre durablement balle à terre .

Il saisit l'occasion pour inviter, au delà des candidats et de leurs staffs, les acteurs du football ivoirien, et le public à maintenir l'atmosphère de fair play, de paix, de solidarité et de fraternité qui a cours en ce moment autour du processus électoral, malgré le poids des enjeux et des ambitions qui s'affrontent.

Le comité réitère particulièrement un appel pour une journée du 23 avril 2022 de paix, et pour un scrutin apaisé et sans tensions à cette occasion.

Ensemble agissons pour ramener la quiétude et la stabilité durable dans le Football en Côte d'Ivoire.

Le Comité de veille et de suivi

Yamoussoukro, le 22 avril 2022-