Cote d'Ivoire: Dédicace - Deux livres sur la filière de l'industrie du bois disponibles pour enseignants et élèves

L'inspecteur général de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle et de l' Apprentissage à la retraite, Coulibaly Fabama, consultant en ingénierie pédagogique, a fait le 21 avril 2022, la dédicace de deux livres au centre multisectoriel de la formation professionnelle Mohammed VI de Yopougon. Il s'agit de Les fondamentaux du travail manuel du bois tome 1 et Les fondamentaux du travail mécanique du bois tome 2. Des manuels scolaires inhérents à la filière industrie du bois destinée aux élèves du Cap et du Bt. Une filière regroupant, entre autres spécialités, la menuiserie ébénisterie, la tapisserie d'ameublement, la menuiserie charpente. Lauréat du 3e prix de la 2e édition du livre technique professionnel et du numérique du Cidfor en 2016, l'auteur confie que ces ouvrages font l'inventaire des apprentissages du niveau 1 de la menuiserie. C'est-à-dire l'étude des matières premières, les outils et les machines. Les principes des tracés de finition, les opérations de finition.

Pour lui, l'apprenant qui aura reçu cette formation est apte à affronter le travail mécanique du bois traité dans le tome 2. Dans lequel les principes d'entretien des outils, la mise en œuvre des montages de fabrication et d'usinage... sont évoqués. Ainsi l'élève est-il prêt à faire des travaux pratiques. Après l'étude de ces deux tomes, il peut se spécialiser. " Les contenus présentent des résumés avec des supports-schémas dans le but de faciliter les enseignements et les apprentissages. Ce sont des connaissances de base du travail manuel et mécanique que tout professionnel doit acquérir en vue d'exercer l'un des métiers de l'industrie du bois. C'est un vide qui vient d'être comblé dans le processus de formation des niveaux 1 et 2 des métiers de l'industrie du bois ". Aux enseignants, il a indiqué qu'ils ont des contenus pour des progressions harmonisées et pour mieux préparer leurs cours. S'agissant des élèves, l'auteur annonce qu'ils pourront s'en servir pour leur formation et leurs examens.

La promotion des ouvrages didactiques relatifs à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et à l'apprentissage a été initiée par le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle (Cidfor) que dirige Brigitte Agnissan. Selon elle, le rêve de voir les enseignants produire des supports didactiques pour faciliter l'apprentissage a été réalisé. " Car nul n'ignore que la plupart de nos manuels sont produits à l'étranger.

C'est pourquoi l'immersion favorise la publication d'ouvrages didactiques à moindre coût, désormais conçus sur place et par ricochet permet leur accessibilité afin de répondre à l'épineuse question de l'adéquation formation-emploi ", a-t-elle indiqué. Brigitte Agnissan a souligné que lors des trois éditions des Journées du livre technique, le Cidfor a enregistré 77 supports didactiques, dont 11 ont été retenus par le jury d'inspecteurs et primés. 6 ont été édités et 5 en cours d'édition. " Ces chiffres montrent la volonté de nos enseignants à concevoir eux-mêmes des ouvrages dans leurs différentes spécialités ", dira-t-elle. Elle a souhaité que les deux livres soient mis au programme de formation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. De sorte à motiver l'ensemble des acteurs du système à la production d'ouvrages pour en résoudre le déficit. A ce sujet, N'Diaye Khadidia, conseiller technique au ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, a fait observer qu'un comité siègera sur tous les ouvrages édités. Elle a salué cette initiative visant à rendre les élèves compétitifs sur le marché de l'emploi.