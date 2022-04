Cote d'Ivoire: Udpci - Mabri convoque une importante réunion

Le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire (Udpci), Dr Albert Mabri Toikeusse organise une réunion le mardi 26 avril 2022 au siège dudit parti à Cocody-Angré. Au cours de cette rencontre, le président du parti Arc-en-ciel s'entretiendra avec les membres de la direction du parti, les élus, le président du conseil d'honneur et de l'ordre et l'inspecteur général du parti. Il s'agira pour les membres de l'Udpci également d'analyser la situation sociopolitique du pays.

Pour rappel, le président de l'Udpci et le Président de la République Alassane Ouattara ont échangé le mardi 22 mars 2022. Pour la première fois depuis un an et demi et la brouille entre les deux hommes, le chef de l'État a reçu son ancien allié passé à l'opposition. Au palais présidentiel au Plateau, la rencontre entre les deux hommes a porté sur la situation sociopolitique du pays.

En sa qualité de président du Conseil Régional du Tonkpi, Dr Albert Toikeusse Mabri a évoqué les questions relatives au développement de la région. En réponse, Alassane Ouattara a recommandé la cohésion entre les cadres pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations.