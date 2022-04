Cote d'Ivoire: Nouveau gouvernement et nomination du vice-président - La Confédération des PME du BTP salue la clairvoyance du Président Ouattara

La Confédération des PME du BTP s'est réjoui de la nomination du vice-président Tiémoko Meyliet Koné et la formation du nouveau gouvernement, le mercredi 20 avril 2022.

La Confédération des PME-PMI du BTP n'a pas voulu garder le silence. Dans une déclaration diffusée, le vendredi 22 avril 2022, elle a donné sa position sur la formation du nouveau gouvernement du Premier ministre, Patrick Achi. " Nous saluons la clairvoyance du chef de l'Etat pour avoir nommé un vice-président qui fait l'unanimité aussi bien dans le milieu politique qu'au niveau du secteur privé. Le choix d'une telle personnalité contribue à apporter la paix et à favoriser les investissements privés ", a écrit le président de cette organisation, Soro Doté.

En outre, la Confédération des PME-PMI du BTP a marqué son adhésion à la désignation de son ministre de tutelle qui connaît déjà les préoccupations des PME et des artisans. " Nous disons merci au Président Ouattara pour la nomination de Souleymane Diarrassouba qui connaît toutes les préoccupations de notre domaine d'activité. Je rappelle à toute fin utile que la Confédération des PME-PMI du BTP a initié depuis quelques années une caravane en vue de sensibiliser et former les artisans et travailleurs du secteur informel sur les avantages du statut d'entreprenant et du régime des travailleurs indépendants. Notre organisation souhaite que cette caravane soit institutionnalisée car elle offre l'opportunité à la direction générale de l'administration du territoire (DGAT), au comité de gestion du foncier rural (CGFR), à la direction générale des marchés publics (DGMP), à la direction générale des impôts (DGI), au ministère de la Construction et à CI-PME d'intervenir sur des thématiques précises ", fait-il savoir.

Ainsi selon M. Soro, grâce à cette caravane qui sillonne les différentes régions du pays, les artisans et acteurs des PME du BTP de l'intérieur sont outillés sur le statut de l'entreprenant, les appels d'offres, la sous-traitance, le permis de construire, la taxe d'Etat exigée aux PME en remplacement de l'impôt synthétique, etc.

C'est pourquoi, le président de la Confédération des PME-PMI du BTP appelle leur nouveau ministre à les accompagner sur cet important projet. " En dépit de notre volonté d'aider les artisans à sortir de l'informel comme le demande le président de la République, à travers son concept de transformation de l'économie, nous n'avons aucun soutien, pour mener à bien l'importante caravane initiée ", ajoute-t-il, tout en annonçant le début de cette caravane le 30 avril prochain à Gagnoa.