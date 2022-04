Togo: Djene Dakonam, capitaine des Eperviers - " Ça ne sera pas facile, mais nous sommes prêts "

Après le coach national, Paulo Duarte qui juste quelques minutes après le tirage au sort effectué en début de cette semaine, indiquait que le Togo est tombé dans un groupe équilibré (avec le Burkina Faso, le Cap Vert et l'Eswatini), c'est au tour des joueurs de prendre la parole pour donner leur analyse de ce groupe B des éliminatoires de la CAN 2023. Entre autres, il y a le capitaine Djene Dakonam de Getafe qui croit aux chances qd'une qualification du Togo.

Voici ce qu'il avance : " Le football en lui-même n'est pas mathématique, même s'il faut compter des points pour se qualifier. J'ai noté une grande évolution sur tous les aspects. Une bonne dynamique qu'on doit garder pour essayer de bien aborder cette compétition. Nous sommes aussi des grands compétiteurs et conscients de l'enjeu qui est de participer à une phase finale de la CAN.

Donc c'est très important. Je crois que nous sommes prêts pour affronter cette phase de qualification tout en sachant que ça ne sera pas facile. Soyons positifs et en symbiose avec le peuple, nous allons nous qualifier. Concernant l'Eswatini, je crois que c'est une équipe ambitieuse qui a beaucoup progressé et qui veut nécessairement aussi à une phase finale. Le Cap Vert, nous avait tenu en échec en 2019, et j'ai noté que c'est une équipe très talentueuse individuellement, de surcroit, ils ont participé à la CAN passée, cela serait un plus pour eux. Et pour le Burkina Faso, c'est une équipe a du potentiel. J'ai suivi la plupart de leurs matches à la CAN passée. C'est une équipe compacte, solide qui a confiance en elle. Ça ne sera pas facile mais nous sommes aussi prêts pour défendre les couleurs de notre nation ".

A noter que les éliminatoires commencent pour le Togo le 30 Mai avec un match de première journée contre l'Eswatini (Ex-Swaziland) au stade de Kégué à Lomé.