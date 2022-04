Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la Revue des Forces armées royales

Rabat — Un nouveau numéro de la Revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs un large éventail de thématiques, dont les enjeux de l'Intelligence artificielle dans la défense, la coopération militaire ainsi que les moyens déployés par les FAR pour apporter soutien et assistance aux populations en période de froid.

Le 408è numéro de cette publication bimestrielle (février-mars) revient d'abord sur la présidence par SM le Roi Mohammed VI, le 16 février, d'une séance de travail consacrée à la nouvelle charte de l'investissement, qui intervient dans le prolongement des Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours d'ouverture du Parlement, appelant à l'adoption dans les meilleurs délais d'une nouvelle charte compétitive de l'investissement, ainsi que l'audience accordée par le Souverain à la résidence Royale à Bouznika, au chef du gouvernement Aziz Akhannouch et au ministre de l'agriculture, de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

A cette occasion, peut-on lire, SM le Roi a souligné la nécessité pour le gouvernement de prendre toutes les mesures d'urgence nécessaires pour faire face à l'impact du déficit des pluies sur le secteur de l'agriculture.

Au volet de la coopération militaire, la publication comprend un entretien avec le haut conseiller britannique à la défense pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, le Maréchal de l'air M. Martin Elliot Sampson qui, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État Major Général des FAR, a été reçu le 28 mars, par le Général de Corps d'Armée, Inspecteur général des FAR et Commandant de la Zone Sud, au niveau de l'État-major Général des FAR à Rabat.

La nouvelle édition de la Revue des FAR revient également sur l'organisation, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État Major Général des FAR, par la présidence de l'Initiative "5+5 Défense", assurée par le Maroc au titre de l'année 2022, de la 34ème réunion du Comité directeur des pays membres de l'Initiative au niveau du Cercle Mess des Officiers à Rabat, les 29 et 30 mars.

Le nouveau numéro souligne, par ailleurs, que plusieurs activités ont été initiées dans le cadre de la coopération bilatérale, dont des discussions d'État-major menées par la Marine Royale et les Forces navales américaines en Afrique, le 22 février, une réunion de planification finale de l'exercice multinational "African Lion 2022" qui s'est déroulée à Agadir du 21 au 25 mars, une formation sur l'échographie au point d'intervention dispensée du 21 au 25 février, et une autre sur le déminage humanitaire et la neutralisation des engins explosifs prodiguée à Kénitra, outre un 1er cycle de formation dans le domaine des Forces spéciales mené du 24 janvier au 22 mars.

Sous la rubrique "La vie dans l'armée", la Revue des FAR souligne que le Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur a abrité, les 3 et 4 février, les activités du séminaire d'information dédié à l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la défense, animé par d'éminents enseignants experts et qui s'est penché sur l'IA comme instrument de science des données et gouvernance, la supériorité opérationnelle et logistique dans le cadre du combat collaboratif et l'augmentation des capacités du soldat.

Le "Dossier" de ce 408è numéro se penche sur le déploiement par les FAR des moyens humains et matériels adaptés pendant la période hivernale pour apporter le soutien et l'assistance nécessaires aux populations souffrant des conséquences des intempéries et des chutes des températures, avec un focus sur le 1er Bataillon des Chasseurs de l'Atlas qui assure l'intervention en haute montagne, soit dans le cadre d'opérations classiques, spéciales ou de sauvetage et de secourisme.

Quant au "Zoom" de la Revue, il met l'accent sur l'insertion progressive de l'élément féminin dans les FAR, qui boucle déjà plus d'un demi-siècle et qui a ouvert la voie à une nouvelle ère où la femme militaire contribue de manière remarquable au progrès et à la défense du Royaume.

Au registre "Santé", est proposé un entretien avec le médecin-Lt-Colonel Amal Satte, professeur neurologue qui réaffirme l'importance du sommeil dans le régénération énergétique et dans le processus d'apprentissage, de mémorisation et de stabilisation émotionnelle.

La rubrique "Recherche et développement" propose elle un article sur les "armes non-létales" qui seraient des dispositifs mettant leurs cibles hors d'état de combattre, sans risque de dommages fatales ou irréversible.

Côté, "Sport", le nouveau numéro s'attarde sur le concours officiel de saut d'obstacles organisé en mars dernier, sous l'égide de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, par les Clubs des 1° et 2° Groupes d'Escadrons à cheval et le club équestre "Hipica" de la jumenterie de la Garde Royale.