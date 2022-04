Maroc: Tanger - Réunion pour le renforcement de la dynamique du projet de la ville verte de Chrafate

Tanger — Une réunion de travail consacrée au renforcement de la dynamique du projet de la ville verte de Chrafate a été tenue, vendredi, au siège de la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Présidée par le wali de la région, Mohamed Mhidia, en présence du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki et du président du directoire du Holding Al Omrane, Badr Kanouni, cette réunion, qui intervient quelques semaines après la visite à Chrafate de la délégation gouvernementale conduite par la ministre de l'Aménagement du Territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Fatim Ezzahra El Mansouri, vient confirmer la volonté de renforcer la dynamique de ce grand projet public ainsi que le potentiel de développement qu'il recèle.

Ont également pris part à cette rencontre, les principaux industriels installés ou souhaitant investir dans la région et particulièrement dans la zone territoriale Tanger Med, à leur tête Tanger Automotive city (TAC, Renault Maroc) ainsi que les représentants de la CGEM et les différents acteurs concernés.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la ville verte de Chrafate, qui mobilisera un investissement de 24 MMDH et accueillera à terme une population de 150.000 habitants, se veut un projet public structurant faisant partie d'une vision intégrée accompagnant la politique industrielle de la région qui s'inscrit dans une logique de développement territorial durable, et qui se positionne comme une ville respectueuse de l'environnement et économe en ressources naturelles.

La ville verte de Chrafate vise à offrir une grande qualité de vie à ses habitants, grâce à un plan urbain à faible densité et à l'abondance des espaces verts et de ses bassins d'emplois, et aux équipements publics collectifs (santé, éducation, sports, loisirs, etc.) indispensables à une vie urbaine moderne et épanouie.

Cette rencontre avec les industriels a été également une occasion de mettre en avant les atouts et potentiels urbains de la ville, en termes de qualité de vie, de proximité des bassins d'emploi, d'infrastructures et d'accès.

Les participants ont ainsi relevé les avantages liés à la proximité du site par rapport aux lieux de travail, notamment, en termes de réduction des temps de trajet, de frais de transport et de risques liés aux déplacements quotidiens effectués jusqu'à maintenant principalement entre Tanger et Melloussa.

A cette occasion, il a été procédé à une présentation de l'offre en logements dans le cadre des divers produits destinés aux différentes catégories de population.

S'exprimant lors de cette réunion, le président du directoire du Holding Al Omrane a souligné le potentiel de développement de Chrafate en tant que nouvelle ville verte, expliquant que les fonctions urbaines qui lui sont assignées, en tant que composante principale du grand projet de développement territorial du Nord du Royaume, seront à la fois renforcées par les futurs équipements publics et d'intérêt général dont elle sera dotée.

Il a cité notamment le siège de la province de Fahs-Anjra, le centre hospitalier et universitaire sur 10 hectares, avant de conclure en remerciant l'ensemble des partenaires présents pour leur participation, ainsi que les autorités régionales et provinciales, et le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, pour leur portage institutionnel et leur volonté d'accélérer l'accompagnement de la ville.