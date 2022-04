Sénégal: Macky Sall et Mohammed Ben Salman passent en revue la coopération entre Dakar et Riyad (agence)

Dakar — Le président Macky Sall et le Prince Mohammed Ben Salman ont passé en revue, vendredi, à Djeddah, la coopération entre le Sénégal et le Royaume d'Arabie-Saoudite, a appris l'APS.

"Je remercie Son Altesse Mohamed Ben Salman pour notre entretien ce jour. Le Sénégal et l'Arabie Saoudite entretiennent de solides relations d'amitié et de coopération que nous avons décidé de renforcer et diversifier", a twitté le chef de l'Etat sénégalais.

L'Agence de presse saoudienne (SPA) rapporte que Son Altesse Royale, le Prince Mohammed Ben Salman Ben Abdulaziz, Prince héritier, Vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, a reçu vendredi le président de la République du Sénégal Macky Sall, actuellement en visite dans le Royaume.

La même source souligne qu'au cours de l'audience, "les aspects des relations entre les deux pays frères, les domaines de la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer et de la développer ont été passés en revue, en plus de nombre de questions d'intérêt commun".

L'audience s'est déroulée en présence du Prince Turki bin Mohammad bin Fahd bin Abdulaziz, ministre d'État et membre du Cabinet, du Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministre de l'Intérieur, du Dr. Musaed bin Mohammed Al-Aiban, ministre d'État, membre du cabinet et conseiller à la sécurité nationale, d'Ahmed bin Aqeel Al-Kateeb, ministre du Tourisme et Saad Al-Nafaei, ambassadeur saoudien au Sénégal.

Etaient également présents Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Omar Demba Ba, ministre et conseiller diplomatique du président sénégalais et Mamadou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Arabie-Saoudite.