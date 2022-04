Sénégal: L'ONDH n'a pas connu de léthargie (président)

Dakar — L'Organisation nationale des droits de l'homme (ONDH) n'a pas traversé une période de léthargie sous le magistère de son défunt président Djibril Abdoul Aziz Badiane, qui l'a dirigée de 2010 à sa disparition, le 3 juillet 2021, estime le Pr Samba Thiam, son président exécutif par intérim.

"En réalité, il avait quelqu'un qui était là, qui avait le drapeau. Il avait des activités, puisqu'il répondait à des invitations et participait à des séminaires, des conférences organisées ailleurs", fait notamment valoir Pr Thiam, avocat aux barreaux de Dakar et de Paris.

Selon lui, l'ONDH souffrait peut-être de problèmes structurels, car "il n'y a pas eu d'assemblée générale pendant longtemps pour regrouper ses membres".

Mais, Djibril Abdoul Aziz Badiane a "eu ce mérite d'avoir tenu l'appareil entre ses mains et on entendait et on voyait l'ONDH à travers les grandes retrouvailles", a-t-il souligné. "Quand on organisait des activités, Djibril Badiane était là et quand on le voyait, on voyait l'ONDH", a-t-il insisté.

Aujourd'hui, les priorités du Pr Samba Thiam consistent à "restructurer, redynamiser" et faire revivre" l'Organisation nationale des droits de l'homme.