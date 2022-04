Maroc: INDH/Oujda-Angad - Approbation de 16 projets pour plus de 22 MDH

Oujda — Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de la préfecture d'Oujda-Angad, réuni vendredi, a approuvé 16 projets proposés au titre de 2022, pour une enveloppe globale de plus de 22 millions de dirhams (MDH), dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes de la phase III de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Lors de cette réunion, présidée par le Wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture d'Oujda-Angad, Mouad El Jamai, les membres du comité ont examiné et approuvé ces projets répartis sur les quatre programmes de la 3ème phase de l'INDH (2019-2023), notamment l'acquisition de deux bus scolaires et de 3 autres bus dédiés au transport des enfants en situation de handicap.

Il s'agit aussi du soutien aux établissements d'assistance sociale, de l'aménagement d'autres établissements de ce genre et de la construction et l'équipement de la première tranche de la piscine de kinésithérapie au profit des personnes souffrant d'un handicap physique.

D'autres projets concernent la création de deux unités d'enseignement préscolaire, la construction de sanitaires dans une autre unité, la gestion des unités de préscolaire réalisées au titre de 2021, le soutien aux associations chargées de la gestion des maisons de l'étudiante et de l'étudiant et la mise en oeuvre du programme de soutien scolaire au titre de l'année 2022/2023 et du programme de sensibilisation autour de la santé de la mère et de l'enfant en milieu rural.

Concernant les projets proposés au titre du programme relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes, d'un coût global de 10,84 MDH, ils portent sur la création de 45 entreprises, l'accompagnement de 185 jeunes en matière d'accès au marché du travail, le financement de 30 projets générateurs de revenu et la création d'autres projets au profit des femmes en situation difficile.

La réunion a connu également la présentation de l'état d'avancement des projets INDH en cours de réalisation et adoptés l'année dernière dans le cadre du programme provincial (2021-2023), plus précisément au titre des programmes d'accompagnement des personnes en situation de précarité et d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes.

Des exposés ont été présentés à cette occasion concernant deux projets en cours de réalisation, à savoir le projet d'inclusion de 50 jeunes dans le marché de l'emploi à travers une convention de partenariat avec l'association Al Jisr dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, ainsi que le projet mené en partenariat avec la fondation AMAN de développement durable dans le but de renforcer l'accès au soutien scolaire dans les milieux précaires.

Dans une allocution à l'ouverture de cette réunion, M. El Jamai a mis en exergue l'ensemble des projets réalisés au niveau de la préfecture d'Oujda-Angad grâce à l'appui financier et technique de l'INDH, notamment dans le cadre du programme d'amélioration du revenu et d'inclusion économique des jeunes, qui constitue un mécanisme important pour encourager les jeunes à contribuer à la dynamique socio-économique.

L'année 2021 a connu, en plus de l'aide apportée à 50 jeunes pour accéder aux opportunités d'emploi, l'approbation de 80 projets au profit de cette catégorie dans des secteurs comme l'agriculture, l'artisanat, les services, le commerce et le marketing électronique, a-t-il souligné, notant que ces projets sont de nature à permettre la création davantage d'opportunités d'emploi et de la valeur ajoutée au niveau local, et ce par l'encouragement de la création de petites entreprises et le renforcement des capacités des jeunes.

Pour ce qui est des trois autres programmes de la phase III de l'INDH, M. El Jamai a précisé que l'année dernière a été marquée par la programmation de 17 projets pour une enveloppe globale de 27,5 MDH, dont 10 projets totalement achevés.