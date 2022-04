Madagascar: Assemblée nationale - Un nouveau groupe parlementaire en projet

Décidément, les premiers instants de la prochaine session parlementaire pourraient être animés à l'Assemblée nationale. Quelques élus comptent créer un quatrième groupe parlementaire.

UN quatrième courant politique à l'Assemblée nationale. C'est l'objectif des députés qui sont à la houlette d'une initiative de créer un nouveau groupe parlementaire à la Chambre basse.

Selon les informations, le projet se chuchotait dans les travées de l'institution de Tsimbazaza depuis la dernière session ordinaire. "Si tout se passe bien, l'existence de ce nouveau groupe parlementaire sera formalisée lors de la prochaine session ordinaire", confie une source au sein de l'Assemblée nationale. Les initiateurs de cette démarche veulent piocher au sein des députés non-affiliés. Ils n'ont pas trop le choix non plus, étant donné les impératifs constitutionnels et légaux.

La loi fondamentale prévoit, en effet, que "durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire". Un impératif brisé, néanmoins, par un avis de la Haute cour constitutionnelle (HCC), du 29 avril 2015. L'institution d'Ambohidahy a soutenu que le député n'est pas soumis à "une allégeance", envers son parti politique. Que le député "exerce son mandat suivant sa conscience et dans le respect des règles d'éthique".

Afin de composer avec la disposition constitutionnelle et l'avis de la HCC, le règlement intérieur de la Chambre basse autorise le député à quitter le groupe politique au nom duquel il s'est fait élire, mais à condition de siéger en tant qu' indépendant pour le reste de son mandat. "Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l'Assemblée", ajoute, toutefois, la Loi fondamentale. Il y a neuf députés nonaffiliés à l'institution de Tsimbazaza.

Dans liste des non affiliés figurent, notamment, les députés Narson Rafidimanana et Roland Ratsiraka. Lors de la deuxième session ordinaire de l'année dernière, le député Rafidimanana a parlé au nom des députés nonaffiliés à l'issue du face-à-face entre l'Assemblée natio-nale et le gouvernement. De prime abord, l'idée est de formaliser en groupe parlementaire à part entière les non affiliés. Ce qui impliquera une discipline politique et devenir une réelle force politique à Tsimbazaza.

Alliés probables

Jusqu'ici, les non affiliés s'allient selon les circonstances, lorsqu'ils ne votent pas suivant leur sensibilité personnelle. Dans un premier temps, les initiateurs de la création d'un quatrième groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, songeaient à piocher au sein des autres groupes. Seulement, les dispositions légales ne le permettent pas. Ils voulaient surfer sur l'ambiance de scission qui couve au sein des groupes parlementaires "Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina" (IRD), et "Tiako i Madagasikara" (TIM).

Depuis qu'il n'a plus rempilé au sein du gouvernement, le parti "Malagasy miara-mihainga" (MMM), prend ses distances avec la coalition présidentielle. Les questions fusent sur la décision que vont prendre les députés MMM élus sous la bannière IRD et membre du groupe parlementaire éponyme. Le député Paul Bert Velontsara, président du groupe parlementaire IRD martèle pourtant son unité et sa solidité. En face, le groupe d'opposition TIM traverse, également, une zone de turbulence.

Interviewé par une station privée de la capitale, mercredi, le député Fetra Ralambozafimbololona, président du groupe parlementaire TIM, est sorti de ses gonds. Il a lancé "un rappel à l'ordre", aux membres du groupe de l'opposition qui, selon lui, "ont l'intention de créer une nouvelle plateforme politique dénommée Miaramanonja". Une initiative qui va à contre sens du cheminement politique du parti TIM qui est déjà membre de la plateforme RMDM.

Bien que les noms n'ont pas été dits, les députés Pierre Fidèle Razara, Hanitra Razafimanantsoa qui ont créé leur propre émission "Miara-manonja", depuis début 2021, sont les cibles de ce rappel à l'ordre. Le malaise entre ces derniers et les autres députés TIM, ainsi que le parti est palpable depuis. Jusqu'ici, le parti d'opposition et le groupe parlementaire éponyme ne sont pas allés au-delà du recadrage bien qu'en coulisse, la rupture soit visiblement consommée.

À l'allure où vont les choses, voir des membres du groupe IRD et TIM siéger en tant qu'indépendant durant le reste de leur mandat est une hypothèse plausible. Des alliés potentiels sur lesquels le quatrième groupe parlementaire en gestation pourrait s'appuyer, le cas échéant. Les alliances ouvertes ou en coulisse pourraient ainsi, animer le jeu parlementaire à l'Assemblée nationale lors de la prochaine session.