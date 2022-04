Madagascar: Roland Ratsiraka - " Il y a un oligarque malgache "

Temps de lecture : 3 min.

" La population a droit à la vérité ", dixit Roland Ratsiraka.

Roland Ratsiraka a rendu la monnaie de sa pièce à " l'homme d'affaires " qui l'a critiqué, implicitement, durant une émission spéciale.

Le député élu dans la circonscription de Toamasina I a reproduit, à quelques nuances près, l'émission durant laquelle " l'homme d'affaires " qu'il qualifie d' " oligarque malgache " était l'invité, au début du mois. Lors d'une émission spéciale diffusée hier soir sur trois chaînes télévisées, trois comme celles de l'opérateur économique en question, durant environ deux heures, l'élu a répliqué aux critiques lancées à son endroit et passé au crible les points chauds de la situation socio-économique que le pays connaît depuis ces derniers temps.

" Il n'y a aucun gros contrat qui soit signé sans l'approbation et le contrôle de l'oligarque malgache ", s'est insurgé l'ancien ministre en se référant aux différents contrats qu'il indique se trouver entre les mains de cette personne tout en citant le cas de MICTSL du port de Toamasina. L'ancien maire de la capitale de l'Est a également déploré la mainmise sur le stade municipal de Toamasina par " l'oligarque ", au détriment des jeunes qui y pratiquaient l'Éducation Physique et Sportive. Du monopole à la mainmise sur différents gros contrats, Roland Ratsiraka n'a pas mâché ses mots. " Voilà pourquoi plusieurs contrats sont en attente et souvent remis en cause ", a-t-il indiqué. Et de réitérer qu' " il y a bien un oligarque malgache ".

Litchis. L'exportation de litchis était aussi l'un des sujets que Roland Ratsiraka n'a pas manqué d'aborder. Le député a dit avoir cédé quelques actions mais continue toujours à exporter des litchis, soit par avion ou par bateau conventionnel. Ce qui corrobore, en quelque sorte, l'explication de l'homme d'affaires qui a souligné qu' " il n'y a pas de monopole dans la filière litchis à Madagascar, puisqu'il y a plusieurs dizaines d'entreprises qui exportent ce produit au sein du Groupement des Exportateurs de Litchis (GEL) à Madagascar ". En revanche, Roland Ratsiraka a soutenu que " l'homme d'affaires a fait interdire l'exportation de litchis frais branches en bouquet avec des feuilles ".

PPN. Le numéro Un du MTS a également parlé des problèmes socio-économiques que le pays traverse depuis ces derniers temps. Un PPN à la fois, il a expliqué " pour le moment, en dehors de la farine dont le prix du blé est impacté par la crise en Ukraine (produisant 30% du blé mondial avec la Russie), l'augmentation du riz, du sucre, de l'huile, du savon et des pâtes alimentaires est causée par des mauvaises décisions et l'inexistence de stratégie sectorielle de la part du gouvernement ". Un discours qu'il a toujours tenu depuis sa descente au Bazar Kely Toamasina, il y a quelques semaines. Pour le député, les détenteurs du pouvoir n'ont pas de stratégie appropriée.