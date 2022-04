Cote d'Ivoire: Daoukro - L'école primaire de Lekikro bientôt dotée d'une cantine

Les populations de Lekikro, localité située à 15 kilomètres de Daoukro, son chef-lieu de sous-préfecture, ont poussé un ouf de soulagement le 18 avril. Car l'école primaire de leur village sera enfin dotée d'une cantine scolaire. Ce qui permettra à leurs enfants de ne pas parcourir de longues distances pour pouvoir se nourrir et suivre aisément les cours.

Ce don a été fait par Akoto Olivier, député de la circonscription de Daoukro/N'gattakro. Cela, à l'occasion du Festival international de la culture et des arts de Daoukro (Ficad), dont il est le commissaire général.

Dans son adresse aux populations, Akoto Olivier a montré sa détermination à œuvrer toujours pour le bien de celles-ci. "C'est une façon de dire que le Ficad a un impact communautaire dans les localités. C'est en cela qu'à l'occasion de la 17e édition, nous avons construit cette cantine scolaire. On m'a approché, alors que j'étais ici dans le cadre de mes visites habituelles, pour me dire que l'ancienne cantine n'était pas opérationnelle. Et que les enfants sont livrés à eux-mêmes depuis 3 ans. Fait qui a conduit à la baisse du rendement scolaire ". Avant d'ajouter : " En tant que cadre, je ne pouvais pas voir la cantine des enfants fermée pendant 3 ans, et voir des enfants brillants être obligés de marcher plusieurs kilomètres à midi pour chercher de quoi mettre sous la dent et revenir en classe. J'ai entamé les démarches et en 2 mois on a sorti le bâtiment", a-t-il fait savoir.

Au cours de la cérémonie, le président du comité d'organisation, Amani Yapi Pascal, a, au nom des habitants de Lékikro, salué le geste humanitaire d'Akoto Olivier.

Kouassi Kouadio Emmanuel, président de la mutuelle de Lékikro, après avoir traduit la reconnaissance de la mutuelle du village, a égrainé quelques doléances à l'endroit du donateur : "Nous souhaiterions, monsieur le Député, avoir un château d'eau qui alimentera les 5 villages de notre zone et la construction de la clôture du centre de santé".

La porte-parole des élèves bénéficiaires de cette action sociale, Niamien Ruth flore de la classe de CM2, a exprimé sa gratitude au donateur : "Je voudrais, au nom de tous les élèves du groupe scolaire Lékikro, vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous. Papa Akoto, grâce à vous, nous allons désormais manger dans de bonnes conditions. Nous vous promettons de toujours bien travailler en classe pour assurer la relève de demain dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire".