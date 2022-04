Madagascar: MISTAR - Une session pour les créateurs d'entreprises du 9 au 13 mai

Les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat et à la création de startups.

Les jeunes ont des idées qui peuvent être transformées en projets productifs, selon les promoteurs de MISTAR (Mon Idée, ma Startup), une initiative qui vise à encourager la création d'entreprises. L'édition 2022 se tiendra en mai, à l'ISCAM Ankadifotsy.

Pour cette fois, sept intervenants vont participer à MISTAR 2022, selon les organisateurs. La première séance sera donnée par Riveltd Rakotomanana, directeur exécutif du CEENTRE (Centre d'Excellence en Entrepreneuriat) et non moins dirigeant-associé d'ISSOF (Iscam Solutions Formation). D'après les organisateurs, cette première intervention sous le thème " Mes premiers pas en tant que porteur de projet ", s'orientera sur la recherche de viabilité pour les projets et entreprises des participants, à travers la mise en place d'une routine de croissance utilisant le canevas de business model. Etant un formateur et accompagnateur senior en planification et sur les outils de développement d'entreprises innovantes, Riveltd Rakotomanana est encore actif dans diverses associations et plateformes d'appui à l'entrepreneuriat, et mise - selon ses dires - sur une jeunesse capable de se positionner sur un marché parfois très opportun mais parfois difficile à percer pour ceux qui ne sont pas bien outillés.

Projets viables. Le deuxième thème " Vendre ou mourir " de MISTAR sera animé par Joël Ranarijesy. Celui-ci a réorienté sa carrière dans la vente et la commercialisation de produit de grande consommation à la STAR, en 2011. Ses activités ont évolué au sein de plusieurs entreprises, notamment chez SICAM, puis chez Baobab+. Ce qui lui a offert l'opportunité de lancer le business modèle d'entreprise via le recrutement, la formation et la mise en place de l'équipe commerciale. Pour Joël Ranarijesy, ses actions avec MISTAR visent à partager et former la future relève. Un autre intervenant, James Rakotomalala interviendra sur le thème " Mon projet, mon argent et moi ".

Passionné par la gestion de projet, il ambitionne de promouvoir les artisans et entreprises coopératives. D'après ses dires, les objectifs de la thématique qu'il traitera sont de savoir gérer et structurer les coûts d'un projet et prix des produits/services avant son lancement et avoir une connaissance adéquate sur l'éducation financière pour gérer son projet. Mathieu Narendra, un spécialiste en gestion de programme, entrepreneuriat dans les communautés à faibles ressources, inclusion sociale et économique et intégration du genre, traitera durant son intervention le thème " J'assure la viabilité de mon entreprise ". Ce thème aura pour objectifs de développer la culture entrepreneuriale des participants et leur initier au concept de Business Model et techniques d'innovation.

Création d'entreprise. Trois autres intervenants traitement le thème " Je lance mon entreprise ". Harilalaina Ramamiarijery se penchera sur l'élaboration du plan de communication. Liantsoa Razafimiandrisoa et Tantely Andriamialijaona aborderont surtout les questions liées au marketing digital. Pour le second, l'objectif est de renforcer les compétences des apprenants sur l'utilisation des réseaux sociaux et les initier à l'élaboration de stratégie digitale pour se démarquer à travers les contenus. Bref, avec ces différentes thématiques, MISTAR réunira de nombreux jeunes durant cette édition 2022 qui se tiendra du 9 au 13 mai.