Cote d'Ivoire: Élection à la présidence de la Fif - Les enjeux d'un scrutin sous haute tension

Qui sera élu le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) ? La réponse sera connue dans quelques heures, à l'issue du scrutin qui mettra aux prises les candidats Idriss Yacine Diallo, Didier Tébily Drogba et Sory Diabaté.

C'est l'épilogue d'un feuilleton qui aura cristallisé l'attention des Ivoiriens, des sportifs et plus particulièrement les amateurs du football ivoirien, pendant deux ans. Un scrutin pas comme les autres depuis la création de l'institution à enjeux multiples.

C'est en 2019 que le processus électoral de la Fif a été lancé à la fin du mandat du comité exécutif sortant, dirigé par feu Augustin Sidy Diallo. Mais une année avant, la crise s'était déjà installée au sein du football ivoirien après l'élimination des Éléphants de Côte d'Ivoire pour le mondial 2018.

Deux clans se sont formés. L'un favorable au Comex sortant et l'autre nommé le Gx. Une crise qui a conduit, à plusieurs reprises, les acteurs du football ivoiriens devant la Fifa, sans trouver une issue favorable.

Les blocs se sont même enlisés jusqu'au processus électoral. Après ce blocage, il été suspendu et la Fifa a installé un Comité de normalisation. Au moment où Dao Gabala (présidente du Comité de normalisation) et son équipe arrivent à la fin de ce processus, cette élection constitue l'espoir d'une fin de crise, pour tous les acteurs, quatre ans après. Ils ont à l'unanimité, souhaité la fin de la normalisation qui n'était pourtant censée durer que six mois après sa mise en place.

Une famille réunie et réconciliée

L'autre grande interrogation qui plane autour de cette Ag élective, c'est dans quel état d'esprit, tous les acteurs du football ivoirien ressortiront de ce scrutin qui aura suscité tant de passion.

Dans les médias et à travers les réseaux sociaux, les états-majors se sont presque entredéchirés. Mais le sport comme on le dit souvent, c'est le fair-play. Tous les Ivoiriens nourrissent l'espoir qu'au sortir de cette assemblée générale élective, la famille du football ivoirien sera plus unie que divisée.

Les clubs et les groupements d'intérêts qui sont chargés d'élire le prochain président doivent privilégier leurs intérêts et celui de leur club parce que la plupart sont des mécènes. Après la proclamation des résultats, les vaincus devraient pouvoir féliciter les vainqueurs.

Surtout que ces résultats ne seront que provisoires en attendant le verdict de l'enquête d'intégrité qui sera connu un peu plus tard.

La Côte d'Ivoire et la Can 2023

Après cette Assemblée générale élective, la Côte d'Ivoire sera à 14 mois de l'organisation de la Can 2023. Un évènement qui fera de la nation ivoirienne, le centre du continent au plan sportif. Réussir l'organisation de cette compétition, est le pari que s'est fixé l'État de Côte d'Ivoire.

Les acteurs du football ivoirien auront une grande part à jouer. La mise en place d'un nouveau comité exécutif sera considérée comme une avancée et un coup d'accélérateur pour la réussite de l'évènement, tant sur le plan organisationnel que sportif. La mise en place et la préparation d'une équipe compétitive de Côte d'Ivoire sera l'affaire de la nouvelle fédération. Cela fait partie d'ailleurs des priorités des différents candidats à ce scrutin.

Une bonne organisation de cette assemblée générale permettra, à n'en point douter, au football ivoirien de se projeter vers la 34e édition de la Can 2023. Les enjeux sont donc multiples dans cette élection qui est attendue par non seulement les 81 électeurs mais aussi tous les Ivoiriens qui, pour la première fois, se sont sentis concernés.

La Fifa a dépêché un représentant sur place, en la personne du Malien Mamoutou Touré dit Bavieux, président de la Fédération malienne de football pour superviser les travaux.