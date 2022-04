Afrique: BNGRC et Ambatovy - La réponse aux risques industriels au cœur d'une nouvelle collaboration

Philippe Beaulne, vice-président en charge du Développement Durable à Ambatovy (à dr.) et le directeur général du BNGRC, le général Elack Olivier Andriakaja (à g.) scellant la nouvelle collaboration.

Une nouvelle collaboration vient d'être scellée entre la compagnie minière Ambatovy et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC). Les deux parties ont signé, hier, au siège du BNGRC à Avaratr'Antanimora, une convention de collaboration relative à la préparation et à la réponse aux risques industriels.

Ladite convention, établie pour une année, a pour objet de définir les modalités de collaboration entre les deux parties dans le cadre de la mise en œuvre des activités de préparation et de réponse aux risques industriels à travers, entre autres, l'élaboration du Plan Particulier d'Intervention (PPI) du District de Moramanga et la mise à jour de celui de la Préfecture de Toamasina, ainsi que la réalisation des exercices de simulation pour les tester.

Le renforcement de capacités des acteurs de réponse en risques industriels en matière de Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC), le renforcement de l'information du public et celui du système d'alerte au niveau communautaire, font également partie des objectifs de cette convention de collaboration. Ambatovy fournira les appuis techniques nécessaires à la bonne réalisation des activités de préparation et de réponse aux risques industriels, et apportera, après concertation entre les deux parties, des appuis financiers aux différents frais relatifs à la conduite des activités.

De son côté, le BNGRC se chargera, entre autres, de la planification opérationnelle conjointe des activités de préparation et de réponse aux risques industriels à Toamasina et Moramanga. Ce, avec les partenaires clés de gestion des risques industriels à Madagascar. Le BNGRC coordonnera également les processus d'élaboration et de mise à jour de PPI, la réalisation des exercices de simulation, ainsi que le renforcement de capacités des acteurs de réponse aux risques industriels à Toamasina et Moramanga.

" La signature de cette convention de collaboration avec le BNGRC confirme l'importance accordée par Ambatovy à la santé et sécurité de ses collaborateurs et des communautés environnantes ", affirme la compagnie minière. Le BNGRC, pour sa part, reste fidèle à son slogan : " Izay tsara fiomanana tsy ho tampohin'ny loza ".