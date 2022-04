Madagascar: Journée des Métiers - 250 jeunes recrutés lors de la 1ère édition

Les organisateurs de cet événement sont fin prêts pour accueillir les jeunes en quête d'emplois.

La 2e édition des Journées des Métiers et de la formation professionnelle se tiendra du 27 au 30 avril 2022 au Palais des Sports de Mahamasina.

Une quarantaine de stands y seront érigés. De nombreuses entreprises de différentes tailles opérant dans divers secteurs d'activité y participeront. On peut citer, entre autres, les secteurs des télécommunications, bancaire, de la logistique, du transport, du commerce et de la distribution. Une dizaine de sociétés opérant dans le domaine du call center ainsi que des centres de formation professionnelle et des cabinets de formation et conseil, exposeront également dans le cadre de cet événement. " Notre objectif consiste à réunir dans un même endroit tous les offreurs de débouchés aux étudiants et autres personnes en quête d'un emploi. Des conseils et des formations leur seront en même temps prodigués par des professionnels en la matière ", a expliqué Tsilavina Raveloalison, le responsable au sein de l'agence All Com Event, lors d'une conférence de presse qui a eu lieu hier au Motel Anosy.

15 000 visiteurs attendus. Parlant du bilan de la 1ère édition des Journées des métiers et de la formation professionnelle, un peu moins de 5 000 visiteurs ont été enregistrés durant les deux jours du salon. Ce n'est pas tout ! " Près de 250 jeunes ont été recrutés directement. La plupart d'entre eux ont décroché un emploi au niveau du secteur des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Quant à cette 2e édition, nous prévoyons environ 15 000 visiteurs avec plus d'emplois directs créés par rapport à l'édition précédente ", d'après toujours les explications de cet organisateur de l'événement. " Une autre particularité de ce salon, des formations métiers seront organisés par Talenta Academy, entre autres. Ce qui permettra aux apprenants de se lancer par la suite dans ces métiers spécifiques. Une autre solution alternative contribuant à la réduction du taux de chômage dans le pays ", a-t-il enchaîné.

Force est également de reconnaître que plusieurs entreprises ont fermé leurs portes en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui perdure depuis plus de deux ans et demi dans le pays. De nombreux employés ont été ainsi licenciés. " Ces Journées des métiers et de la formation professionnelle sont organisées pour pouvoir les cibler en particulier, étant donné que des besoins en ressources humaines y sont exposés ", a conclu Tsilavina Raveloalison.