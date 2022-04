Afrique de l'Est: Les tribunaux doivent être rapides - Médiateur de justice du Mozambique

Luanda — Le médiateur de justice du Mozambique, Isaque Chande, a estimé, vendredi, à Luanda, que le retard excessif des tribunaux à statuer, crée des problèmes de diverses natures pour les citoyens et compromet la sécurité de la justice.

"Le problème de la justice, que ce soit en Angola ou au Mozambique, réside dans le temps excessif mis par les tribunaux pour statuer, ce qui n'est pas bon pour le citoyen ni même pour la sécurité de la justice", a déclaré le magistrat mozambicain.

Selon le Médiateur, les tribunaux doivent décider en temps utile, donner une réponse immédiate au citoyen, car, lorsqu'il est tard, il pose de graves problèmes aux citoyens, qui recourent souvent à la justice par les mains propres, alors que cette procédure est interdite dans le monde entier.

Ce spécialiste a fait cette déclaration dans une interview à l'ANGOP, vendredi, en marge du lancement de l'ouvrage juridique "Administração Pública e Poder Executivo de Angola", et des livres réédités "Contencioso Administrativo Angolano" et "Justiça Fiscal e Aduaneira".

A l'occasion de la nouvelle présentation de ces "produits académiques", par le juriste angolais, Cremildo Paca, le magistrat mozambicain a souligné que les Etats doivent s'organiser pour apporter des réponses aux citoyens sollicitant les services judiciaires.

A cet effet, explique le médiateur, les Etats sont tenus d'organiser davantage et d'intensifier la formation des magistrats judiciaires et des procureurs, afin d'apporter des réponses rapides aux usagers.

A cet effet. Explique le Mozambicain, l'Angola et son pays avancent dans la bonne direction, l'INEJ et les universités étant la preuve sans équivoque, et qu'au Mozambique, le processus d'expansion des centres de formation juridico-judiciaire est en cours pour accroître la capacité de formation des magistrats.

Concernant l'ouvrage, il a dit qu'il constitue une contribution "énorme" à la culture juridique et qu'il doit être utilisé à des fins de consultation par les étudiants et, fondamentalement, par ceux qui exercent la justice.

L'auteur des ouvrages, Cremildo Félix Paca, considère que le livre publié vendredi est d'une grande valeur pour les étudiants et les aspirants magistrats ainsi que pour ceux qui s'occupent de l'administration publique en Angola.

"Cet ouvrage est un outil d'étude pour aider à comprendre l'essence de l'administration publique, sa structure, son fonctionnement et, en cas de conflit, savoir comment procéder", a-t-il ajouté.

À propos de la réédition, Cremildo Paca a indiqué qu'il s'agissait de travaux de 2009, mais améliorés.

Le livre " Direito do Litigioso Administrativo " témoigne du souci d'un recensement des questions essentielles, du désir d'actualisation et de réalisme dans l'examen des défis posés au système juridique angolais, avec une qualité pédagogique.

Sur l'ouvrage également republié "Justiça Fiscal e Aduaneira", l'auteur précise qu'il présente des moyens de résoudre les litiges fiscaux et douaniers, afin de permettre une protection efficace et rapide des droits et intérêts légitimes des particuliers et des contribuables, devant l'administration publique et son appareil fiscal et douanier, qui se manifeste et se développe de plus en plus comme une puissance.

Cremildo Félix Paca, avocat, arbitre et professeur à la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto, est titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques de la Faculté de droit de l'Université Agostinho Neto, en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université de Lisbonne.