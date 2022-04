Madagascar: Evénementiels et spectacles - Iraimbilanja, Lalatiana, Jaojoby, Rebika, Eric Manana... à l'affiche cette année

L'effervescence est déjà palpable au sein du groupe à quelques jours du concert.

La saison morte des spectacles est enfin révolue. Les activités culturelles reprennent de plus belle.

En tout cas pour Mi'Ritsoka Production, les événements prévus se dérouler cette année sont de grande envergure selon Hery Randriamampianina, le premier responsable. La maison de production compte reprendre en force ses activités, mises entre parenthèses à cause de la pandémie et des intempéries qui ont sévi dernièrement sur le pays.

Parmi les perspectives, Rebika fera son grand retour sur scène à Antsahamanitra très prochainement, le lundi 6 juin prochain, à l'occasion du lundi de Pentecôte. La maison de production prendra également en main l'organisation du Glita Be de cette année et s'alliera à Eric Manana pour la célébration de ses 50 ans de scène à Madagascar. Ce concert d'anniversaire est prévu se dérouler au Palais des Sports le 17 juillet prochain. Jaojoby sera également à l'affiche pour un concert au Canal Olympia au mois d'août. Nono, un autre de nos grands artistes expatriés, viendra à Madagascar.

L'auteur de "Ialahy" se produira sur scène et retrouvera son public en novembre. On sait d'ores et déjà que Rija Ramanantoanina et Lalatiana seront également au Palais des Sports et de la Culture Mahamasina mais cette fois-ci le 4 décembre. Ils ne seront pas les seuls artistes prévus remonter sur scène puisque Rossy et Zandry Gasy monteront sur les planches cette année. À côté de ces artistes de renom, la maison de production compte également appuyer les étoiles montantes. FSC Mozika, un groupe de jeunes chanteurs à découvrir collaborera avec elle cette année.

Mais pour ouvrir la saison, Mi'Ritsoka Production a choisi le groupe de rock mythique Iraimbilanja. Ce sera au Terrain de Foot de l'Esca Antanimena le dimanche 1er mai qui vient pour des retrouvailles grandioses avec les fans. La bande à Roger sera sur scène pour 4 heures de communion et de complicité avec son public. Le concert aura 3 parties bien distinctes et démarrera en douceur grâce à des chansons folks à la sauce Raimbl'. Un retour aux sources du groupe sera offert au public dans la deuxième partie. Les Raimbl' feront découvrir au public des chansons aux couleurs de la région d'Anosy chantées à leur façon, un hommage à la culture de cette région de leur enfance. La dernière partie sera allouée aux tubes qui ont fait la renommée du groupe et que le public attendra sûrement d'eux.