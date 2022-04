Maroc: M. Talbi Alami s'entretient avec l'ambassadeur du Sultanat d'Oman au Maroc

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec l'ambassadeur du Sultanat d'Oman au Maroc, M. Said Ben Mohamed Al Baraami.

Cette rencontre a constitué une occasion pour échanger les points de vue au sujet de plusieurs questions parlementaires bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

A cette occasion, M. Talbi Alami a salué la profondeur des liens historiques et culturels entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman, mettant en exergue la qualité des relations parlementaires bilatérales qui se sont renforcées durant les dernières années, ce qui a permis de préserver les acquis et consolider la communication entre les parlementaires des deux pays, en perspective d'une coordination permanente, efficace et multipartite.

De son côté, M. Said Ben Mohamed Al Baraami s'est félicité de la qualité des liens historiques et culturels entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman, exprimant son admiration pour l'expérience marocaine, similaire dans plusieurs aspects à l'expérience omanaise.

Le diplomate a réaffirmé la position permanente de son pays en faveur de l'intégrité territoriale du Royaume et de l'initiative d'autonomie, soulignant que cette position date de 1975 et n'a connu aucun changement et que Mascate soutient les positions de Rabat dans les différents forums internationaux.

Il a aussi mis l'accent sur l'importance de renforcer les relations bilatérales dans les domaines commercial, économique et culturel, relevant la qualité et la profondeur historique des relations parlementaires entre les deux pays.

Le Sultanat d'Oman veut renforcer davantage ces relations au niveau bilatéral et multilatéral à travers l'échange des visites, les groupes d'amitié et la coordination parlementaire continue, a affirmé M. Al Baraami.