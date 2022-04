Congo-Kinshasa: Conditions carcérales déplorables dans les amigos de Kindu

L'ONG Haki Zabinadamu a déploré, jeudi 21 avril, les conditions de détention dans les amigos ou cachots de la ville de Kindu, au Maniema.

Cette structure citoyenne dit avoir fait ce constat à l'issue d'une visite d'inspection organisée avec le parquet de grande instance dans ces lieux de détention.

Conditions carcérales difficiles en RDC

Le secrétaire exécutif de l'ONG Haki Zabinadamu demande à l'Assemblée provinciale d'interpeller le gouverneur de province ou le ministre provincial de la Justice pour savoir comment améliorer ces conditions de détention.

" Nous sommes rendus sur terrain dans les différents amigos ou cachots, le constant était tellement amer surtout au niveau de groupe mobile d'intervention nous avons trouvé tous les cas qui sont irréguliers au regard de la loi ", a expliqué Raphael Upelele.

Il indique avoir vu des détenus ayant fait plus de trois semaines sans avoir été présentés devant leurs juges et dans un cachot qui ne préserve pas leurs vies et leur santé.

" Au niveau du commissariat de district, nous avons trouvé des détenus entassés comme dans une boîte de sardine, dans une cellule de deux mètres et demi, il y a plus de 10 détenus qui passent leurs journées et leurs nuits sur les pavés maquillés parfois des urines et matières fécale. Et nous avons trouvé aussi dans cet office là il n'y a pas de toilettes ", a poursuivi Raphael Upelele.

Il demande ainsi au procureur général près la Cour d'appel du Maniema d'améliorer les conditions carcérales de la ville de Kindu.