Afrique: Championnats européens - Un sprint final très corsé pour les " Lions "

Les championnats européens vivent leur dernière ligne droite. Partout, ou presque, c'est le sprint final. En Ligue 1 française, Idrissa Gana Guèye et Abdou Diallo sont assurés d'être couronnés avec le Psg. D'autres " Lions " ont en ligne de mire une qualification européenne. Ailleurs, l'ambition est toute autre. En Premier League, le suspense est toujours à son comble. Sadio Mané caresse le rêve d'un quadruplé historique avec Liverpool.

Les saisons se suivent et se ressemblent presque toutes en Angleterre. Cette année encore, le sprint final s'annonce grandiose en Premier League. Entre le leader, Manchester City, et son dauphin, Liverpool de Sadio Mané, c'est un intense chassé-croisé. Les deux géants se livrent une lutte sans merci pour le titre de champion. Un seul point les sépare et il leur reste 8 matchs à jouer. Dépassés mardi par les Reds, qui ont corrigé (4 - 0) Manchester United, les Citizen sont revenus grâce à leur retentissant succès (3 - 0) face à Brighton le mercredi. Déjà vainqueur de la League Cup, et qualifié pour la finale de la Fa Cup et la demi-finale de la Ligue des Champions, Sadio Mané rêve d'un quadruplé inédit dans l'histoire du football anglais. Un défi qui n'est pas gagné d'avance. Décroché dans la course au titre, Chelsea d'Edouard Mendy pourrait se consoler avec une place européenne. Le portier sénégalais et les Blues, qui ont perdu leur couronne continentale face au Real Madrid en Ligue des champions, ont aussi une opportunité de glaner un titre pour éviter une saison blanche. En finale de la Fa Cup qu'il dispute le 14 mai prochain, à Wembley, face Liverpool, Chelsea tentera d'inscrire son nom au palmarès pour la neuvième fois de son histoire, après avoir échoué en finale lors des deux dernières éditions.

Le Graal assuré pour Gana Guèye et Abdou Diallo

Cette année, il n'y aura pas de suspense en Ligue 1 pour le titre de champion cette saison. Détrôné l'an dernier par Lille, le Psg de Gana Guèye et d'Abdou Diallo qui compte 15 points d'avance sur l'OM, est assuré de remporter le Graal. Les Parisiens qui accueillent aujourd'hui Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 34ème journée, n'ont besoin que d'un point pour acter leur dixième titre, qui leur permettrait d'égaler le record de l'AS Saint-Etienne. En cas de défaite, ils pourraient être couronnés le lendemain. À condition que Marseille perde à Reims. Auteur de 3 buts en 23 matchs cette saison, Gana Guèye devrait être de la fête, tout le contraire d'Abdou Diallo qui reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine suite à une lésion des adducteurs et des douleurs au genou droit.

Bamba Dieng et Pape Guèye proches de la Ligue des Champions

Contrairement au Psg, l'Om de Bamba Dieng (6 buts en 26 matchs) et Pape Guèye (29 matchs) ne va pas connaître une fin de saison aussi paisible. À 5 journées de la fin, Marseille (62 pts), dauphin des Parisiens, compte une marge de six points sur Rennes d'Alfred Gomis, Strasbourg de Habib Diallo et Monaco de Krépin Diatta. Bamba Dieng et sa bande flirtent avec une qualification en Ligue des champions et ont le trophée de la Ligue Europa Conférence en ligne de mire. Mais il leur faudra bien négocier la fin du championnat avec un calendrier compliqué. Ils devront lors des 5 dernières journées poursuivre leur moisson de points. Pour le sprint final, l'OM se déplace demain à Reims dans le cadre de la 34e journée, avant d'accueillir Lyon le 1er mai (35e journée). Bamba Dieng et compagnie effectueront deux autres déplacements de rang à Lorient (36e journée) et Rennes (37e journée), avant de clôturer la saison face à Strasbourg. La tâche ne sera pas pour autant aisée pour Dieng et Guèye qui disputent la demi-finale de la C4 à Rotterdam contre le Feyenoord, avec le rêve d'entrer dans l'histoire.

Habib Diallo en quête d'Europe

Deuxième meilleur buteur de Strasbourg derrière le Français Ludovic Ajorque (12 buts), Habib Diallo (11 buts en 26 matchs) réalise une saison correcte avec le club alsacien. Maillon important dans le dispositif de Julien Stéphan, l'attaquant sénégalais a prolongé son rêve de voir l'Europe. Son équipe qui réalise une année 2022 exceptionnelle, avec une belle série de onze matchs sans défaite, est toujours dans la course pour l'une des places européennes. Quatrième à égalité de points (56) avec Rennes, le troisième, et Monaco, Diallo et les siens vont devoir batailler jusqu'au bout lors des cinq dernières journées pour réussir ce challenge. Ce qui ne sera pas une partie de plaisir, car les Alsaciens se déplaceront demain dimanche à Lille. Diallo et ses coéquipiers affrontent ensuite Paris à la Meneau puis Brest et Clermont avant d'aller défier Marseille au Vélodrome lors de la dernière journée.

Rennes d'Alfred Gomis (22 matchs) est également en course pour truster une place européenne. Sur le podium grâce à une meilleure différence de buts que Strasbourg et Monaco, les Bretons qui ont perdu beaucoup de points en chemin devront cartonner lors de leurs prochaines sorties, à commencer par celle de ce dimanche contre Lorient, pour figurer parmi les heureux élus. Cependant, Alfred Gomis et sa bande devront bien se méfier de Saint-Etienne, Nantes, Marseille et Lille, qui ne se gêneront pas pour contrarier leurs plans. Monaco de Krépin Diatta qui n'a pas encore repris du service depuis sa blessure au ligament antérieur du genou gauche contre Lille (14e journée) en novembre dernier, est en embuscade. L'équipe de la Principauté surfe sur une bonne dynamique et ses cinq victoires de rang (Psg, Metz, Troyes, Rennes et Nice) font d'elle une sérieuse prétendante au podium. Les Monégasques effectueront trois déplacements notamment à Saint-Etienne (34e journée), Lille (36e journée) et Lens (38e journée). Ils recevront Angers (35e journée) et Brest (34e journée).

Le scudetto s'éloigne pour Koulibaly

Avec 4 points de retard sur le leader, le Milan AC, Naples de Kalidou Koulibaly peut presque dire adieu au scudetto. Ils peuvent cependant toujours prétendre à une place dans le top 4, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. En Espagne, Villarreal de Boulaye Dia (5 buts 27 matchs), qui pointe à la septième place, donc complètement décroché, ne joue pas pour les places européennes. Mais voudrait bien terminer la saison sur une bonne note. Le Sous-marin jaune qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions espèrent réaliser un bon coup et entrer dans l'histoire. Dia et ses coéquipiers ont créé la sensation en s'invitant dans le dernier carré aux côtés de trois habitués (Real Madrid, Liverpool et Manchester City). Après avoir éliminé la Juventus en huitièmes de finale et le Bayern Munich en quarts de finale, ils ont un bon coup à jouer face à Liverpool de Sadio Mané.