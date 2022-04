Sénégal: Ligue 1 pro, 19ème journée - Jaraaf veut y croire jusqu'au bout, Génération Foot en danger

Après avoir dompté l'As Pikine 2-0 la journée précédente, Génération Foot tentera de rééditer le coup face à Guédiawaye Fc, un candidat sérieux à la montée. Pendant ce temps, le Jaraaf espère se donner les moyens de mettre la pression sur le leader en cas de succès devant Diambars.

Tous les points sont bons à prendre en cette fin de saison du championnat professionnel de Ligue 1, car la course au titre fait rage. Distancé au classement, le Jaraaf (4ème, 27 pts) n'est pas largué pour autant. Il peut même s'offrir le droit de rêver s'il gagne tous ses 7 matches restants. Mais il faudra commencer par le premier qui le mettra aux prises aux Diambars (8èmes, 24 pts). Ce sera une rencontre difficile pour le club de la Médina qui brille par son inconstance (3 victoires, 5 nuls, 2 défaites en 10 rencontres) alors que Diambars, battu à la surprise générale 1-0 par Mbour Petite Côte, le week-end dernier, s'était montré intraitable sur ses 7 derniers matches (5 victoires, 1 nul, 1 défaite). Mais les Académiciens de Saly souffrent d'un mal : ils n'ont pas toujours été souverains à domicile. Ils ont, en effet, perdu contre Guédiawaye Fc, As Douanes et Teungueth Fc et partagé les points avec Génération Foot, Casa Sports et Mbour Petite Côte. Au Jaraaf d'en profiter pour davantage mettre la pression sur le leader, Génération Foot (33 pts). Les " Grenats " auront un périlleux déplacement à négocier sur le terrain de l'As Douanes (7ème, 25 pts). Les Douaniers ont su remonter au classement après un début de saison délicat grâce à une belle série de 4 victoires et 1 nul en 6 matches. Battue 1-0 par le Jaraaf, l'As Douanes fera tout pour ne pas s'incliner une nouvelle fois, même si l'adversaire s'appelle Génération Foot et qu'elle venait de mater 2-0 son voisin immédiat, l'As Pikine.

Défait deux fois en trois sorties (1 nul), Teungueth Fc (9ème, 20 pts) est décidément dans le dur. Pour enfoncer le clou, le champion en titre reçoit Guédiawaye Fc (3ème, 29 pts) au mauvais des moments. En effet, en 12 matches, Teungueth ne s'est imposé qu'une fois pour 6 nuls 5 défaites. Pire encore, le club rufisquois n'a que 2 points d'avance sur Cneps Excellence (18 pts), premier non relégable. Un sursaut d'orgueil est donc attendu, mais ce sera face à des " Crabes " déterminés à enchainer une troisième victoire de rang. Dans les autres rencontres, l'Us Gorée (11ème, 20 pts), défait deux fois de suite, offre l'hospitalité à Mbour Petite Côte (13ème, 17 pts) qui avait mis fin à une série de 11 matches sans victoire après son succès 1-0 obtenu devant Diambars dans le derby de la Petite Côte.

Le Casa Sports (2ème, 33 pts) tentera de relancer la machine sur la pelouse du Cneps Excellence tandis que Dakar Sacré Cœur (10ème, 20 pts) ira à Louga pour y défier le Ndiambour (13ème, 16 pts) quand, au même moment, la Linguère (6ème, 25 pts) ira rendre visite à l'As Pikine (5ème, 26 pts).

Programme de la 19ème journée Ligue 1 Pro :

Samedi 23 avril 2022 :

Stade municipal de Mbao : 16h30 : Us Gorée-Mbour Petite Côte

Stade Fodé Wade : 17h00 : Diambars-Jaraaf

Stade Ngalandou Diouf : 17h00 : Teungueth Fc-Guédiawaye Fc

Stade Ibrahima Boye : 17h00 : As Douanes-Génération Foot

Dimanche 24 avril 2022 :

Stade Maniang Soumaré : 17h00 : Cneps Excellence-Casa Sports

Stade Alboury Ndiaye : 17h00 : Ndiambour-Dakar Sacré-Cœur

Stade Alassane Djigo : 17h00 : As Pikine-Linguère.