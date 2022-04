Ile Maurice: En détention provisoire pendant six ans - Un grand-père libéré

"La gravité de l'infraction ne peut, à elle seule, justifier une détention provisoire de plus de six ans. Il s'agit ici d'un retard injustifié où le demandeur fait face à de l'anxiété et de l'incertitude quant à la date à laquelle une accusation formelle sera logée." La magistrate Asha Sungkur Daby de la cour de district de Grand-Port est allée droit au but hier. Et ceci, dans le sillage de la demande de remise en liberté de Gérard Milazar, qui a été arrêté depuis 2016 pour trafic de drogue. Considérant le nombre d'années passées en détention, la magistrate Sungkur Daby a accordé la liberté à ce suspect contre paiement d'une caution de Rs 150 000.

C'est après l'atterrissage du vol MK 289 en provenance d'Antananarivo, Madagascar, que Gérard Milazar a été appréhendé à l'aéroport SSR, le 1er mars 2016. Ses bagages ont été minutieusement fouillés avant qu'il ne soit soumis à une fouille corporelle. Des corps étrangers devaient être décelés dans son estomac à la suite d'une radiographie.

Placé sous surveillance policière à l'hôpital, l'homme, âgé de 54 ans au moment des faits, a restitué 13 boulettes d'héroïne et 17 boulettes de haschisch après avoir absorbé des laxatifs. La valeur marchande de la drogue était de Rs 1 5 00 600.

En cour, sa défense était assurée par Me Shakeel Mohamed. L'avocat a souligné que son client est passé aux aveux et a révélé l'identité de son commanditaire présumé dans cette affaire de drogue. Notant l'absence d'ingérence avec les autres protagonistes arrêtés et qui ont été libérés, la magistrate a écarté la thèse de fuite et de manipulation. "Le suspect, qui dit avoir sept petits-enfants, a pris l'engagement de respecter les conditions et la poursuite n'a, jusqu'ici, donné aucune indication sur un éventuel dépôt de procès", a conclu la magistrate.