Ile Maurice: Noyade à Rivière-des-Anguilles - Fernand Respoy, 13 ans, y laisse la vie

Encore une noyade. Encore une famille meurtrie par la perte d'un être cher. Cette fois-ci, c'est un élève du collège MGI à Nouvelle-France qui a perdu la vie dans le bassin Pouspa de Rivière-des-Anguilles.

Fin tragique pour Fernand Respoy, 13 ans. Ce collégien domicilié à Tyack, Rivière-des-Anguilles, a péri noyé. Il s'est retrouvé en difficulté alors qu'il nageait avec des amis de son quartier dans le bassin Pouspa dans la localité. Le drame a eu lieu hier après-midi. Ses amis de 14 et 16 ans, le voyant en détresse, ont essayé de le sauver mais en vain. Ils ont alors alerté des villageois.

Dès l'annonce de la nouvelle, un réel élan de solidarité s'est créé. Plusieurs personnes dont beaucoup de jeunes se sont mobilisées pour retrouver le corps de Fernand Respoy. La police de Rivière-des-Anguilles a aussi été informée. Après des heures de recherches, le cadavre de Fernand Respoy a été retrouvé. Une autopsie pratiquée dans la soirée a attribué son décès à une asphyxie due à la noyade.

Ce décès subit plonge les parents et tous ceux qui côtoyaient Fernand Respoy dans une douleur immense. "Je l'ai vu grandir. Fernand était un enfant jovial et respectueux. Il aimait plaisanter. Il apportait la joie de vivre autour de lui. Je remercie profondément tous ceux qui ont aidé à le retrouver. Des jeunes ont risqué leur vie et ont plongé pour lui. C'est un acte inestimable de leur part", confie une amie de la famille.

"Je tiens à sensibiliser les jeunes et les personnes aux dangers qu'ils encourent en se rendant à ces rivières, cascades ou mer dangereuses. On ne peut prévoir un malheur. Ces pertes tragiques laissent trop de souffrance dans les familles et des blessures qui ne guérissent jamais", poursuit notre interlocutrice très peinée.