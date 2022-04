Afrique Centrale: Le Nord-Kivu exprime ses attentes de la rencontre entre Kinshasa et le M23 au Kenya

Au centre des préoccupations des dirigeants réunis jeudi à Nairobi, au sommet de la Communauté des Etats d'Afrique de l'est : la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et surtout la recherche des solutions aux revendications des rebelles du M23. La population du Nord-Kivu exprime ses attentes.

Au centre des préoccupations des dirigeants réunis jeudi à Nairobi, au sommet de la Communauté des Etats d'Afrique de l'est : la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et surtout la recherche des solutions aux revendications des rebelles du M23...

Quelles sont les attentes de la population du Nord-Kivu? Quelques éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant à Goma Zanem Nety Zaidi...