Cote d'Ivoire: Présidence de la Fif/Didier Drogba - " "Nous avons un nouveau président, Je lui souhaite un bon mandat."

Didier Drogba après la proclamation des résultats de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de Football (Fif), a félicité Idriss Diallo, le nouveau président sur sa page Facebook.

"Nous avons un nouveau président de la FIF et je tiens à le féliciter. Je lui souhaite un bon mandat ", a écrit celui qui a occupé le troisième rang à l'issue du vote des clubs et groupement d'intérêt, ce samedi 23 avril à Yamoussoukro.

Faut-il le rappeler, au premier tout les trois candidats ont obtenu chacun: Idriss Diallo a obtenu: Ligue 3, 2, 1 et groupement d'intérêt, respectivement 27, 18, 11 et 3. Ce qui donne 59 voix soit 46,46%. Sory Diabaté : Ligue 3, 2, 1 et groupement d'intérêt, respectivement 9, 22, 18 et 1. Ce qui lui donne 50 voix soit 39,37%. Didier Drogba : Ligue 3, 2, 1 et groupement d'intérêt, respectivement 3, 8, 9 et 1. Ce qui donne au candidat 21 voix soit 16, 59% .