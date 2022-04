Sénégal: Premier établissement d'enseignement de Vélingara - L'Ecole Moulaye Siranding Baldé fête ses 100 ans en 2024

Située au centre-ville de Vélingara, l'école Moulaye Siranding Baldé, communément appelée école 1, est le premier établissement public de ce département (région de Kolda). Elle célébrera son centenaire en 2024.

VELINGARA - Au cœur du Centre 2, en plein centre-ville de Vélingara, l'école Moulaye Siranding Baldé, dite école 1, est le premier établissement public de ce département de la région de Kolda. Créée en 1924, l'école 1 de Vélingara célébrera ses 100 ans d'existence dans deux ans. Célèbre grâce à sa pédagogie connue et reconnue de tous, cet établissement a bonne presse à Vélingara et fait la fierté des managers. " L'école 1 fait toujours de très bons résultats. Pendant plus d'une décennie, ses performances ont dépassé largement la moyenne nationale. Le taux de réussite de l'établissement scolaire tourne autour de 70 et 80 % par an ", confie Mouhamed Chérif Diao, directeur de l'école Moulaye Siranding Baldé. Selon lui, l'école 1 doit ses bons résultats à un corps enseignant rompu à la tâche, des agents dévoués et voués au culte de l'excellence. " On a des enseignants très engagés et ponctuels, réguliers et rompus à la tâche. Ils viennent à l'heure et font même des cours de renforcement sans pour autant demander un sou aux parents ", se réjouit le directeur.

L'école Moulaye Siranding Baldé, c'est aussi et surtout une direction assumée et assurée, des instituteurs qui surveillent les élèves comme de l'huile sur le feu, des apprenants disciplinés et des parents d'élèves soucieux de l'avenir de leurs enfants.

Dans l'école 1, on découvre des bâtisses à l'architecture coloniale. Ici, cohabitent en symbiose bâtiments modernes et anciens édifices. Le sol de l'école Moulaye Siranding Baldé est meuble, son aspect accueillant et attrayant. Chaque jour, les élèves d'une classe ramassent ordures et saletés jonchant la cour de l'établissement.

Pléthore d'élèves, déficit de tables-bancs

Cependant, malgré ses bons résultats chantés et clamés partout, l'école 1 de Vélingara connait des difficultés. Avec 13 classes physiques, l'école compte 747 élèves. Un effectif non négligeable compte tenu des conditions d'apprentissage qui ne répondent pas aux normes académiques. " Ici, la moyenne tourne autour de 60 élèves par classe. Nos classes sont pléthoriques. On a 13 enseignants répartis dans 13 classes. S'y ajoutent deux arabisants qui se démultiplient pour dispenser des cours pour les autres classes ", informe le directeur de l'école 1. Mouhamed Chérif Diao de souligner que du Cours d'initiation (Ci) au Cours moyen 1ère année (Cm1), les effectifs sont pléthoriques, car tournant autour de 67 élèves par classe. Ce qui est, à son avis, énorme d'autant plus que l'école est confrontée à des problèmes de tables-bancs. " On a plus d'élèves que de tables-bancs disponibles. Les élèves sont assis à quatre parfois à 3, alors qu'ils doivent normalement être à deux par table ", déplore M. Diao.

Le manque de suppléant est aussi une fausse-note de l'école 1 de Vélingara. Quand un maître ou une maîtresse s'absente pour cause de maladie ou autre motif, c'est le directeur qui le (la) remplace et dispense les cours à sa place. " Les besoins de l'école sont énormes. On a des factures d'eau et d'électricité à payer, des tables bancs à réparer et de petites choses à restaurer. On a également un manque de fournitures de bureau. Le bureau du directeur manque de tout ", regrette M. Diao. Il a ajouté que l'établissement n'a ni ordinateur ni photocopieuse ou imprimante. " A chaque composition ou essai, on est obligés d'aller voir ailleurs ", regrette Mouhamed Chérif Diao.