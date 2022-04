Egypte: Premier League - Avec Mohamed Elneny, Arsenal s'impose contre Manchester United

Après leur victoire éclatante face à Chelsea, Arsenal affronte un autre cador du championnat anglais, Manchester United. A l'Emirates Stadium, les deux formations se battent pour un seul et même objectif, la 4e place au classement, qualificative pour la Ligue des Champions.

Les Gunners démarrent fort cette rencontre avec l'ouverture du score de Nuno Tavares. Le centre de Granit Xhaka passe au travers de la défense mancunienne et le défenseur portugais récupère une frappe de Bukayo Saka déviée par David De Gea (2e, 1-0). Malgré de grosses occasions de la part de Junior Elanga (6e et 15e) ainsi que l'occasion de Diogo Dalot sur la barre transversale, Arsenal va enfoncer le clou à la demi-heure de jeu. Eddie Nketiah voit son but refusé pour une position de hors-jeu mais l'arbitre du match accorde un penalty suite à une faute dans la surface de Telles sur Bukayo Saka. L'international anglais transforme la sentence (30e, 2-0).

Quelques minutes plus tard, Manchester United réduit l'écart grâce à Cristiano Ronaldo, de retour après le décès de son fils plus tôt dans le semaine. Le Portugais reprend parfaitement un centre de Nemanja Matic (33e, 2-1). Un but capital sur le plan personnel puisque c'est le 100e but marqué par Cristiano Ronaldo en Premier League.

En deuxième période, Manchester United aurait pu égaliser sur penalty, à la suite d'une main de Nuno Tavares mais le tireur, Bruno Fernandes, trouve le poteau (55e). Cristiano Ronaldo pensait lui aussi remettre ses coéquipiers dans le droit chemin, la VAR l'en a empêché pour une position de hors-jeu (60e).

Et à force de subir, Arsenal parvient tout de même à prendre le large dans cette rencontre. Mohamed Elneny décale Granit Xhaka qui fait parler sa puissance de frappe, sans succès pour David De Gea (70e, 3-1).

Une belle victoire pour les joueurs de Mikel Arteta qui s'emparent de la 4e place du championnat et restent en course pour la qualification en Ligue des Champions qui serait une première depuis la saison 2016-2017.