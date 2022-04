Congo-Brazzaville: Bukavu - La Snél accusée d'asphyxier la radio Svein

La radio Svein, émettant de Bukavu, se dit victime d'un véritable harcèlement de la part des responsables de la Société nationale d'électricité (Snél) dans cette ville qui ne cherchent ni plus ni moins qu'à l'asphyxier.

Selon des sources proches de la radio Svein, après la détention de sa directrice générale, Judith Asina, en mars dernier par les services de sécurité, et la limitation de ses activités, cette station de radio fait l'objet des coupures intempestives de courant électrique par la Snél, sous prétexte des factures non réglées. Mais la radio note également qu'elle est victime de surfacturation de sa consommation du courant électrique. " Après avoir été obligée de filtrer deux de ses émissions phares, notamment "Mkate" et "Uwanja wa Mabadiliko", la radio Svein est dans l'obligation de payer plus d'argent à la Snél pour espérer continuer à émettre ", regrettent les sources. Celles-ci appellent les responsables de cette société à revoir cette situation et à faire payer au média sa juste consommation au prix normal.

Payer le double ou le triple pour continuer à émettre

Les informations recueillies sur place renseignent que depuis quelques semaines, radio Svein est dans l'obligation de payer le double ou le triple du montant habituel pour continuer à émettre. " Nous avons déposé notre réclamation auprès du bureau de la Snél de notre juridiction. On nous a promis qu'on allait venir vérifier. Plusieurs semaines se sont passées jusqu'à ce qu'on ait vu un agent qui est venu. Nous ne savons pas ce qu'il a fait mais depuis sa visite, la quantité de l'électricité que nous utilisions a sensiblement augmentée. Nous sommes rentrés au bureau pour nous plaindre plusieurs fois, mais on nous laisse entendre que l'ordre serait venu d'en haut pour nous asphyxier ", a fait savoir un technicien de cette radio.

Redoutant une main noire et ne sachant pas d'où cet ordre serait exactement venu, ce média lance un message d'alerte aux autorités compétentes en vue de mettre fin à ce qui paraît comme un acharnement. Précisons qu' en mars dernier, la directrice générale de la radio Svein, Judith Asina, a longuement été interrogée à l'ANR et deux de ses émissions sont désormais sous le coup de la censure.

Dans un communiqué publié à cet effet, l'organisation de droit congolais Partenariat pour la protection intégrée (PPI), œuvrant pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains, a indiqué que cette libération de Judith Asina a été conditionnée par la remise des deux émissions de ce média pour censure. " Néanmoins, PPI condamne fermement le fait que cette libération soit conditionnée par la remise par la radio de deux émissions, notamment Mkate et Uwanja wa Mabadiliko du dimanche 13 mars 2022 ", a signifié cette association. Elle a fait part de son inquiétude pour cet état de chose, tout en rappelant que le Sud-Kivu était la première province qui s'est dotée de l'édit provincial portant protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Et pour rien au monde, a fait savoir cette organisation, il ne sera pas permis que des cas de violation de la liberté de la presse puissent continuer.