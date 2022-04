Congo-Brazzaville: Solidarité - L'église "Cité des conquérants" assiste les démunis

Au cours du séminaire organisé sur le thème " Vivre la restitution pendant la traversée ", les fidèles de l'église "Cité des conquérants" ont offert divers dons de vivres et non vivres aux veuves et orphelins.

Exprimant sa satisfaction à l'égard du donateur, Guy Mpassi a remercié Dieu à travers ce don et pour tout ce qu'il fait pour lui et l'ensemble de sa famille, sollicitant la présence continuelle de Dieu pour veiller sur lui et son église.

Pour le pasteur Joël Aliangoyi, les objectifs ont été atteints, parce que les attentes spirituelles ont été à la hauteur de cette rencontre spirituelle. " La parole de Dieu que nous avons suivie au cours de ce séminaire a réveillé l'ensemble des fidèles. En sus de ces dons, l'église a aussi organisé pour une première fois une cérémonie de la sainte cène dédiée à la conversion de quelques fidèles de l'église ", a-t-il indiqué.