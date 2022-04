Congo-Brazzaville: Gare aux médiateurs sociaux des couples conjugaux !

La problématique mérite bien d'être soulevée, vu le nombre, combien croissant, des malfaiteurs qui naissent dans nos villes, se passant pour des médiateurs sociaux qui jouent à l'apaisement dans des couples.

Ces gens qui s'autoproclament " arrangeurs des couples " font plutôt le contraire, n'ayant pas pour beaucoup d'entre eux la capacité et la compétence de sauver les couples en péril.

A vrai dire, si l'occasion leur est permise, ils pénètrent dans des foyers n'ont pas pour les moraliser mais pour semer la désolation en créant la séparation. A peine une semaine, une situation pareille venait de se produire à Pointe-Noire. Par maladresse, un époux qui avait marre de son épouse, avait permis à un médiateur-social de la conseiller régulièrement afin qu'elle retrouve les anciennes mœurs conjugales. Mais hélas !

Deux mois plus tard, le soi-disant médiateur social était devenu l'amant de l'épouse d'autrui. Et cet agissement a fini par occasionner le divorce, le mari n'ayant pas pu gérer ce qui venait de lui arriver. De tels faits prennent même corps dans des milieux religieux où une race de fidèles a vu le jour pour soi-disant trouver des solutions aux différents problèmes des couples. Mais au finish, c'est l'inattendu qui survient et surprend avec force. Allez-y comprendre !

Ces gens-là, disons-mieux ces nuisibles, sont plus visibles ces derniers temps lors des cérémonies des mariages coutumiers. Ils ont pris l'habitude d'être avec des " nzonzi ", c'est-à-dire des sages personnes choisies pour conduire le programme de la remise de la dot. Ils ont des jeunes qui les accompagnent, chargés de distribuer des cartes de visite et autres dépliants montés de toutes pièces qui vantent leurs mérites dans la résolution des différends conjugaux. Et c'est dans ces milieux qu'ils trouvent facilement des " proies " qui prêtent les oreilles à leurs mensonges. Ce sont des milieux des bonnes opportunités, disent-ils.

Vous, médiateurs sociaux des foyers conjugaux, laissez tomber vos agissements inouïs qui ne vous honorent pas car, au lieu de cimenter les rapports conjugaux, vous occasionnez plus des divorces!