Ile Maurice: Santé - Le Doliprane en manque sur le marché

Un manque du paracétamol de la marque Doliprane sous plusieurs formes se fait sentir dans les pharmacies. Notamment "le sirop et le suppositoire", nous déclare Saroar Arshad, un pharmacien. Un des importateurs du Doliprane nous confirme ce manque, ajoutant que la situation est de même pour le comprimé effervescent. Il nous indique que cette situation n'est pas évidente car la demande pour cette marque de paracétamol est très forte. Particulièrement avec le Covid-19 et le virus de la grippe, comme le Doliprane est connu pour traiter la douleur et la fièvre.

"Le Doliprane s'est bien fait un nom sur le marché", souligne-t-il. "Nous travaillons avec le laboratoire Sanofi depuis une vingtaine d'années et c'est la première fois que nous avons ce problème. La livraison est erratique depuis environ quatre mois. Nous n'avons pas le stock commandé." À titre d'exemple, il fait ressortir que sur une commande de 30 000 boîtes, il n'en a reçu que 6 000 dernièrement. Et ne reçoit pas toute la gamme lors de la livraison. Qui plus est, il suffit d'une journée pour épuiser ce stock.

Les matières premières sont en manque, explique-t-on, alors qu'avec le Covid-19, la vente du paracétamol est considérable à l'international. "Ce sont surtout la Chine et l'Inde qui produisent les matières premières. Les grands fabricants de paracétamol en Chine, par exemple, sont impactés par le lockdown. Sans compter le prix de la matière première du paracétamol qui a connu une hausse. (... ) J'imagine que le prix va aussi augmenter", soutient l'importateur.

TF1 INFO mentionne que le laboratoire Sanofi, qui produit le médicament, n'arrive pas à en fournir en grand volume et à répondre à la demande accrue du paracétamol. Le Doliprane est en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies françaises. "Plus de 15 millions d'unités de paracétamol sous forme de gélules, suppositoires ou sachets" sont produites au quotidien notamment par l'usine Sanofi de Lisieux. La demande est considérée inédite. Les tensions en approvisionnement devraient durer jusqu'en juin, indique Le Parisien.

Toutefois, il n'y a pas de quoi avoir une migraine. Siddick Khodabaccus, le président de l'Union des pharmaciens, déclare que cette situation n'est pas une fatalité, car il existe plusieurs autres marques de paracétamol qui sont aussi efficaces et disponibles sur le marché. Il relève qu'il y a environ huit variétés de paracétamol sur le marché et que le pharmacien peut conseiller un autre médicament similaire. Selon lui, pour pallier ce genre de manque, il faut autoriser le "parallel import".