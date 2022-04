Afrique: Technologies - Osiane fait du Congo la capitale africaine du numérique

La rencontre des experts et des parties prenantes du développement de l'innovation et du numérique de l'Afrique centrale, qui ouvre sa sixième édition le 26 avril à Brazzaville sur le thème " Engageons-nous pour les transformations durables ", attend plus de trois cents participants, décideurs, dirigeants, chefs d'entreprises, entrepreneurs venus d'Afrique et d'ailleurs.

Organisé par l'organisation non gouvernementale Pratic, avec l'appui de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE), le Salon international des technologies de l'information et de l'innovation (Osiane) impulse une dynamique nouvelle en Afrique centrale, en favorisant les interactions entre les différents acteurs aptes à mener la réflexion sur les défis, les opportunités et les bonnes pratiques engendrées par la révolution numérique et la transformation digitale.

La sixième édition s'articule autour de six importants axes et s'est accrochée à un ensemble de partenaires stratégiques pour implémenter son programme riche en contenu. Comme lors des précédentes éditions pour lesquelles un bilan positif est dressé par la coordonnatrice générale d'Osiane 2022, Splendide Lendongo, cette année l'architecture faite de conférences, tables rondes, ateliers, formations, expositions, s'enrichit de programmes innovants et factuels.

Des axes de réflexion de premier plan

Sur la liste des activités majeures à retenir, Luc Missidimbazi, président de Pratic, dévoile en premier le " Village start-up Osiane " qui voudrait concilier les start-up et les grandes entreprises, afin de bâtir des clusters durables. L'objectif est d'offrir aux entreprises, jeunes porteurs de projets et investisseurs un espace de réseautage, un lieu d'expression, d'échange et de saisir l'opportunité de participer à l'événement mondial Vivatech, à Paris, en France. Cette initiative offre une opportunité aux start-up congolaises et est soutenue par Obac, un cabinet de conseils stratégiques et financiers spécialisé sur l'Afrique centrale et à vocation de banque d'affaires, dirigé par le Congolais Philippe Bouiti Viaudo.

Osiane 2022 organisera une conférence postale de l'Afrique. Le forum se tiendra sous la houlette de l'ARPC et se donne comme défi de participer à l'accélération de la transformation du secteur postal par la diversification des services numériques. " L'objectif du forum est de créer une plateforme des acteurs des services postaux, afin de faciliter la création collective des services innovants d'intérêt public et d'obtenir des institutions ", souligne Luc Missidimbazi.

Un autre axe majeur de cette édition est la tenue à Brazzaville d'une conférence des directeurs et responsables des systèmes informatiques de l'Afrique centrale. Sur le thème " Le DRSI au cœur de la transformation numérique des entreprises à l'ère de la civilisation techniquement soutenable ", ce rendez-vous vise à renforcer le rôle des DRSI dans les entreprises privées et publiques, ainsi que les institutions, en donnant un espace d'échange et en tirant le meilleur parti des innovations en informatique.

Dans le prolongement des Partenariats publics-privés (PPP) des télécommunications et numériques entamés depuis les précédentes éditions, Osiane 2022 a prévu une conférence sur comment adapter le meilleur PPP pour le numérique, avec comme objectif d'apporter une meilleure connaissance des aspects juridiques, réglementaires, techniques et financiers pour identifier les facteurs de succès afin d'établir des infrastructures durables.

Vitrine manifeste et pont d'affaires

Si l'exposition au travers des stands marque, par ailleurs, une autre vitrine de technologies innovantes inspirées par des mutations digitales de l'heure et de demain, le salon laisse une place de choix à une série de speechs motivateurs et inspirants de professionnels, influenceurs, entrepreneurs, décideurs pour stimuler les jeunes et professionnels présents.

A la clé : pitch de leaders d'écosystèmes de différents pays d'Afrique, partage d'expériences sur leurs écosystèmes numérique et d'innovation respectifs, rencontres privées d'affaires et de networking pour échanger avec de potentiels partenaires, clients, investisseurs, et formations ou ateliers d'innovation permettant d'acquérir ou développer ses compétences sur les technologies de demain.

Des acteurs de haut niveau et des partenariats stratégiques

C'est dans l'élan de promouvoir davantage les acteurs et leurs innovations, mais surtout de rechercher de meilleures convergences autour de ces technologies transversales, que se situe l'engagement du salon à soutenir les réflexions qui vont jaillir sur la manière dont la sous-région d'Afrique centrale doit repenser ses transformations durables.

Des représentants et acteurs de plusieurs pays, des institutions internationales d'envergure, un programme éclectique, Osiane 2022 que soutient une fois de plus le gouvernement congolais annonce un zeste d'innovation à la hauteur des attentes.

Le salon s'est accordé le soutien des institutions internationales comme Afrinic, Internet society, le Programme des Nations unies pour le développement, mais également des entreprises du secteur des télécommunications à l'instar de Group vivendi Africa, Congo Télécom, Burotop Iris, MTN, SAP et Oracle. Grâce à l'appui de l'ARPCE qui en est le partenaire de premier plan, Osiane est organisé tous les ans depuis 2017 par l'organisation Pratic.