Congo-Brazzaville: Festival du livre et de la Bible - La quatrième édition a établi ses quartiers à la Place des évolués

Dès son lancement, le 20 avril, par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, la rencontre culturelle et scientifique ouverte à tout public a commencé à accueillir écoliers et travailleurs des bureaux avoisinants cet espace situé à quelques encablures de la Fonction publique et de la Primature.

Le tour des stands effectué, le ministre Patrick Muyaya s'est dit ravi d'avoir lancé le Festival du livre et de la Bible (Felibi) épinglant la présence remarquable des organisateurs, les réputées éditions catholiques Médiaspaul et Paulines. Il a apprécié que " parmi la multitude de livres " exposés, il se trouve des ouvrages chrétiens, notamment des bibles pour enfants.

Les élèves du lycée technique de la Gombe-branche de l'Institut supérieur des arts et métiers (Isam) et de l'école Mon Ton Son des étoiles dans les yeux ont approuvé. Fort de ce constat, le ministre a salué la " très bonne initiative " des bonnes sœurs qui se sont dévouées à offrir le meilleur à tous ces enfants à la quête de l'apprentissage.

Par ailleurs, l'autorité a livré son ressenti persuadé " qu'aujourd'hui, il y a moyen de s'occuper dignement et sainement, et la meilleure manière de s'occuper, je pense que c'est avec la lecture ". Aussi, face aux hôtes du jour, il a fait l'éloge du livre affirmant à la jeune assistance : " Avec la lecture, nous pouvons voyager sans visa et nous pouvons apprendre tout du monde ". Et, allant jusqu'à partager son enthousiasme aux Kinois devant leur petit écran et à ceux des environs, il les a encouragé " à venir voir et découvrir les merveilles qui sont cachées dans les livres. "

Autant que leurs deux hôtes, à savoir Médiaspaul et Paulines, les représentants des différentes maisons d'éditions, celles de l'Université du Plateau de la province du Kwilu, Zora Livres Distribution, le bédéiste Jérémie Nsingi, Ecobiblios, les éditions Nouveaux Élans, Afriquespoir, Miezi, Nzoy, le Café Littéraire de Missy, les livres Mandombe ont avec empressement tenus à montrer leurs publications.

Participant à cette grand-messe du livre, elles exposent et vendent toutes sortes d'ouvrages qu'elles donnent à voir avec plaisir. Sans doute, le message du ministre les motivant à avoir l'œil sur les plus jeunes a porté ses fruits : " Il faut qu'ils s'adonnent à la lecture. Je pense que c'est cet exercice qui leur permettra de comprendre le monde, notre pays la République Démocratique du Congo, et toutes les dynamiques.

Aujourd'hui, même avec les téléphones portables et Internet, à travers Google, ils peuvent accéder à la lecture et je pense qu'il n'y a rien de mieux qui puisse contribuer à la construction de la mémoire à part la lecture ". Depuis, plusieurs se sont montrés plus inventifs quitte à les attirer espérant que d'ici à la fermeture, le dimanche 24 avril, la fréquentation sera plus élevée que les éditions précédentes.