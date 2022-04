Cote d'Ivoire: Man City 5 - 1 Watford - Le premier but de Hassane Kamara (Watford) en Premier League

Ce samedi 23 avril 2022, Watford se déplaçait sur la pelouse de Manchester City en début d'après-midi. Et ce sont les Citizens qui ont atomisé (5-1) les visiteurs. Hassane Kamara, international ivoirien et pensionnaire de Watford est l'auteur du seul but de son équipe, d'ailleurs son premier en Premier League.

Après le deuxième but de Gabriel Jesus (23e, 2-0), Watford va réduire le score contre Manchester City, grâce à Hassane Kamara. 28e minute de jeu : sur un ballon de Dennis depuis le coté gauche de la défense de City, Hassane Kamara va pénétrer dans la surface de Manchester City. Du pied droit, il envoie une puissante frappe qui trompe Ederson et permet à Watford de revenir au score 2-1. Mais c'était mal connaitre les poulains de Guardiola. Puisqu'ils marqueront encore 3 buts grâce notamment à Gabriel Jesus (49' et 53') et Rodri (34'). Au final, City s'impose 5 buts à 1 et conserve sa place de leader avec 80 points.

Arrivé le 4 janvier 2022 à Watford en provenance de Nice, Hassane Kamara a disputé 15 matches et inscrit un but, celui face à City.