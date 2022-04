Congo-Brazzaville: Léopards football - La Fécofa planifie un renfort des binationaux

Echoués aux portes du mondial Qatar 2022, les Léopards vont devoir se renforcer avec d'autres binationaux. C'est la démarche choisie par la Fédération congolaise de football association (Fécofa).

La Fécofa n'a plus limogé le sélectionneur argentin Hector Cuper après l'élimination au barrage de la Coupe du monde Qatar 2022. Tombés juste à la porte du Mondial, les Léopards auront certainement besoin de se renforcer pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023 où ils sont logés dans le groupe I des éliminatoires qui débutent en mai 2022.

Secrétaire général adjoint de la Fécofa, Patou Rainier Mangenda a annoncé récemment une sorte de campagne en direction des binationaux. " Nous sommes prêts à rentrer en contact, dès cette semaine, avec d'autres binationaux dans l'optique de renforcer les Léopards. Ce n'est pas un secret, si vous voulez savoir quelques noms, il y a Axel Tuanzebe (Naple/Italie), Stanley Nsoki (Club Bruges/Belgique), Xavier Mbuyamba (Chelsea/Angleterre), David Kinsombi (Hambourg/Allemagne), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/Angleterre), Simon Banza (Famalicao/Portutal), Jeremy Ngakia (Watford/Angleterre), Aster Vranckx (Wolfsburg/Allemagne), Axel Disasi (Monaco/France) et autres ", a-t-il déclaré au magazine web Bundes Foot Afrika de Serge Tungila à partir d'Allemagne.

Et il a ajouté : " Le carnet d'adresses est en mode rédaction d'ici là ou dans quelques jours on sera opérationnel. Pour le gardien de but, on veut aussi renforcer avec Loïc Badiashile qui joue en Espagne, nous sommes optimistes mais le plus important est de savoir si le joueur accepte de rejoindre les Léopards ou la République démocratique du Congo. Nous aimons bien Joël Kiassumbwa, malheureusement le temps de jeu lui fait défaut. Et on veut renforcer avec les compétitifs ". Patou Mangenda a explique le procédé de contact avec ces binationaux qui sont dans le viseur de la Fécofa. En premier lieu, le joueur doit donner son accord de principe après il signera une acte sur papier qui est un document important à associer avec d'autres éléments civils à envoyer à la Fifa pour le changement de la nationalité sportive.