Congo-Brazzaville: Force publique - Un partenariat envisagé avec l'Eglise catholique pour l'organisation des services d'aumônerie

" Echanges sur le renforcement des capacités de la pastorale en milieu de la force publique ", c'est sur cette thématique que se cristallisent les discussions initiées dans le cadre de la première conférence des aumôniers catholiques de la Force publique, qui se déroule à Brazzaville du 22 au 24 avril.

A l'ouverture des assises, le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a donné le ton en exhortant les participants à réfléchir sur le fondement de l'idéal qui devrait permettre une introspection sur le sens profond des valeurs qui sous-tendent la vie militaire, son encadrement éthique et moral ainsi que son rapport à la foi.

" C'est à ce titre que l'intervention des aumôniers auprès de la Force publique prend tout son sens. En effet, ils sont pleinement associés à la vie des armées, principalement par le biais de ces traditions et cérémonies. Ils assistent aux exercices et manœuvres, contribuent à la formation dans les écoles, et aident les personnels à surmonter la détresse morale ", a-t-il déclaré. Le ministre a indiqué que par leur intermédiaire, l'Eglise accompagne cette œuvre à travers de nombreux rites comme celui des saints-patrons des armes, et il y en a de plus en plus dans les unités.

La première journée aura été marquée par l'allocution de circonstance de Mgr Louis Portella Mbouyou, évêque émérite de Kinkala. Dans son adresse aux participants, il a dit que l'Eglise a toujours désiré de s'occuper avec une sollicitude particulière, compte tenu de leurs besoins si particuliers, des agents de la Force publique. Selon lui, ils forment une catégorie sociale hors du commun, dont les conditions de vie doivent faire l'objet d'une attention pastorale tout à fait personnalisée, notamment à cause de leur grande mobilité. " Le militaire, le gendarme, le policier, sont exposés plus que les autres à la violence des armes. La mort et la souffrance peuvent être leur quotidien. Ils subissent, tout comme leurs familles, les stress particuliers que ne connaissent les autres professions ", a ajouté l'évêque émérite de Kinkala, suggérant une pastorale spécifique pour eux dans l'exercice de leur métier. Les aumôniers doivent se consacrer à eux pour affronter les graves questions auxquelles tout agent de la Force publique est soumis ainsi que ses proches.

A noter que cette première conférence initiée par l'aumônerie catholique sera une occasion propice pour rappeler les fondements de ce lien de foi entre l'Eglise et la Force publique. Cette volonté partagée naît après la signature, le 3 février 2017, de l'Accord-cadre entre la République du Congo et le Saint-Siège, sur les relations entre l'Etat et l'Eglise catholique.