Algérie: Commerce - La planification et la prospective pour réguler le marché et les prix

Alger — Le président de la Fédération algérienne des consommateurs (FAC), Zaki Hariz a appelé samedi à Alger à l'adoption d'une politique reposant sur la planification et la prospective sur la consommation, l'importation et l'exportation en vue d'identifier les besoins nationaux et assurer la régulation du marché et des prix.

Invité du "Forum El Moudjahid" pour aborder les difficultés rencontrées par les consommateurs durant les 20 premiers jours du mois sacré de Ramadhan, M. Hariz a précisé qu'il était impératif d'adopter la planification et d'établir des statistiques exactes en ce qui concerne la consommation, l'importation et l'exportation, afin d'identifier les besoins nationaux et de réguler le marché et les prix, et partant préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Il a en outre suggéré une série de propositions en vue d'assurer la stabilité du marché et d'améliorer le pouvoir d'achat des Algériens, citant à titre d'exemple la nécessité d'accélérer la promulgation de la loi sur l'investissement et la levée des obstacles administratifs en encourageant la concurrence dans tous les domaines.

Il a aussi appelé à la création de grandes surfaces commerciales et des centres de logistique pour l'approvisionnement en temps de pression.

Evoquant le marché des vêtements et des chaussures, il a estimé que ce marché a connu durant cette période "une perturbation en termes de disponibilité, de prix et de qualité".

Afin de contribuer à la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, le président de la FAC a préconisé l'encouragement de la concurrence loyale dans divers domaines de consommation, de services, de santé et d'autres, afin de mettre fin à la hausse des prix.

Il a également relevé l'importance d'augmenter le taux de couverture du marché en production nationale à 60% à l'effet d'éviter l'importation et ses répercussions sur la hausse des prix.

De son côté, le vice-président de la fédération, Mohamed Abidi a appelé à la création de l'Agence nationale de la sécurité alimentaire et hydrique pour protéger le consommateur contre les différentes répercussions économiques et les mutations que connait la société en termes de croissance démographie, soulignant à ce propos la nécessité de réfléchir et ériger la sécurité hydrique en priorité au regard des changements climatiques.