Cote d'Ivoire: Abidjan Itf world tennis tour 2022 - 80 jeunes à la conquête de points Atp

Depuis le mardi 19 avril, les courts du Sofitel hôtel Ivoire de Cocody vivent au rythme de la petite balle jaune. Ce sont en tout 80 jeunes, filles et garçons, venus de 28 pays du monde qui s'affrontent à l'occasion de ce rendez-vous annuel de la jeunesse soutenu par la Première dame, Dominique Ouattara et le Premier ministre, Patrick Achi qui a aidé à l'organisation de l'édition de l'année dernière. En attendant d'autres joueurs annoncés pour la seconde étape de cette 5e édition de l'Abidjan Itf world tennis tour. Un circuit international disputé en deux étapes d'une semaine chacune, réservé aux juniors, mais aussi à ceux âgés de 13 à 18 ans. "La première étape a lieu du 19 au 24 avril 2022. Elle concerne le grade 5 et la seconde du 26 au 1er mai 2022, concerne le grade 4 ", précise Boniface Papa Nouveau.

Pour donner tous les détails sur la compétition, Boniface Papa Nouveau, promoteur et directeur du tournoi et Ouattara Souleymane, Directeur général de la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) ont prononcé une conférence de presse mercredi dernier sur les lieux des épreuves. A cette 5e édition de la maturité, on note la participation de cinq jeunes ivoiriens. " C'est pour eux (les jeunes tennismen locaux Ndlr)) que nous nous battons chaque année pour organiser un tel tournoi à Abidjan. C'est une manière pour nous et pour la Fédération ivoirienne de tennis de leur donner l'occasion de se frotter à d'autres joueurs venus d'ailleurs. Cela permet non seulement (à ces jeunes ivoiriens formés dans les écoles fédérales) d'intégrer le classement Itf, mais aussi d'être compétitifs au plan international ", a souligné Papa Nouveau.

Ce passionné de tennis regrette cependant l'insuffisance de courts de tennis pour permettre à la jeunesse de s'épanouir véritablement. " Nous n'avons que 7 aires de jeu praticables à l'Ivoire. Forcément, cela réduit nos mouvements. Mais par la grâce de Dieu, on tire notre épingle du jeu ", a-t-il rassuré. Les jeunes Américains, Asiatiques et Européens qui rivalisent avec leurs frères et sœurs Africains sont heureux d'être au bord de la lagune Ebrié. " C'est super ! Je n'avais pas pensé, en venant en Afrique, trouver sur place, une si belle organisation. Le tournoi est bien organisé, le déplacement, la restauration.

En tout cas, chapeau à la direction du tournoi ", reconnaît Cleanne Pickel, jeune suissesse venue chercher des points Itf à Abidjan. Andrew Jazara (Canada) et les jeunes Portugais Mathieu Dusssaubat et Joao Maia ne disent pas le contraire. Cependant, ils ont mentionné que la chaleur est excessive. "Ces points sont énormes pour les jeunes. Cela permet à certains d'entre eux de rentrer dans des grandes universités américaines et continuer leurs études ", révèle Papa Nouveau, soutenu par M. Ouattara de la Fédération ivoirienne de tennis. Ce dernier a félicité et encouragé le directeur du tournoi pour cette belle initiative. Les deux hommes ont plaidé pour plus d'infrastructures sportives. Ils ont surtout lancé un appel aux sponsors pour permettre au tournoi de franchir le cap