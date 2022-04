Afrique: MALI-Congo - Afrootouch, le tandem Adama Wadiou-Clovis Kinouani qui voit grand

Deux jeunes africains se sont associés pour changer désormais les codes d'un écosystème digital à la traîne en Afrique. Afrootouch, une nouvelle start-up franco-africaine dont le siège est à Paris, entend jouer dans la cour des grands.

Elle se définit rassurent les deux mousquetaires comme une plateforme de référencement entièrement gratuite regroupant les entrepreneurs afros de tous les domaines.<< Afrootouch permet à la fois aux professionnels d'avoir une plus large visibilité et viser une plus grande cible et aux particuliers d'avoir accès à un référencement de tous types de services afros dans le monde entier>> glisse l'entrepreneur malien Adama Wadiou.

Cet ambitieux et futuriste projet est le fruit de deux collaborateurs et amis africains, Adama Wadiou et Clovis Kinouani.

Le duo vise loin

Car, ils ont voulu créer au-delà d'une plateforme de référencement une réelle communauté. << Nous avons pour objectif de faire avancer l'afro entrepreneuriat et surtout l'afro- entrepreneur et voulons développer avec tous nos partenaires et membres de la communauté une relation sur le long terme basée sur la confiance et l'authenticité>> Une équipe Web travaille d'arrache-pied pour apporter le meilleur service et offrir aux visiteurs un vaste choix.

L'Afrique au cœur d'une vision engagée

L'objectif de développement de Afrootouch est d'être accessible à tous les pays du continent. Le rêve fou de ces co-associés est de réaliser via cette plateforme une communauté sans limites et sans frontières.