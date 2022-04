Afrique: Bundesliga - Le Bayern sacré champion après sa victoire face à Dortmund

Ce samedi, le Bayern Munich accueillait le Borussia Dortmund lors du choc de cette 31e journée de Bundesliga. Les coéquipiers d'Eric-Maxim Choupo Moting ont acté leur 32è titre de champion grâce à des buts de Serge Gnabry, Robert Lewandowski et Jamal Musiala contre un but sur penalty d'Emre Can.

A l'Allianz Arena, le Bayern recevait son ennemi historique, le Borussia Dortmund. Pour Julian Nagelsmann et sa troupe, l'objectif est simple, gagner pour s'assurer le titre de champion d'Allemagne.

Les Bavarois frappent en premier dans ce match. Le corner de Joshua Kimmich est dégagé à destination de Serge Gnabry qui ne se pose pas de questions et place une reprise de volée dans les filets de Marwin Hitz (15e, 1-0). L'ex-joueur d'Arsenal aurait pu enchaîner avec un nouveau but quelques minutes plus tard mais l'arbitre le refuse pour une position de hors-jeu de Kingsley Coman, passeur décisif sur l'action (31e).

Pas de quoi rougir pour les joueurs de Julian Nagelsmann qui vont tout de même marquer leur deuxième but avant la pause. Interception du Joshua Kimmich pour Thomas Müller qui trouve Robert Lewandowski qui n'a plus qu'à ajuster le gardien de but du BvB (33e, 2-0).

Bien que malmenés durant la première mi-temps, le Borussia Dortmund va parvenir à réduire le score. Faute de Joshua Kimmich sur Marco Reus et Emre Can remporte son duel face à Manuel Neuer (52e, 2-1). Finalement, le Bayern enfoncera le clou avec un troisième but signé Jamal Musiala qui bât en deux temps Marwin Hitz (83e, 3-1.

Avec cette nouvelle victoire, le Bayern officialise son titre de champion puisqu'avec 12 points d'avance, le Borussia Dortmund se retrouve dans l'impossibilité de rejoindre le leader, à 3 journées de la fin du championnat.