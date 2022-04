Algérie: Logement - 45000 unités distribuées durant le premier trimestre de 2022

Alger — Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a tracé un programme prévoyant la distribution de 45.000 unités de logement durant le premier trimestre 2022, un programme entamé par la distribution de 32.000 unités le 19 mars dernier, suivie d'autres opérations de distribution, a indiqué samedi à Alger le ministre du secteur, Mohamed Tarek Belaribi.

Lors d'une réunion d'évaluation du bilan du premier trimestre de l'année 2022, en présence de cadres du ministère, M. Belaribi a précisé que "des rendez-vous et des étapes charnières sont en perspective dans le secteur avec la distribution d'un grand nombre de logements", d'autant plus que l'Etat a accordé au secteur en 2022 un programme global de plus de 71 milliards de DA pour la réalisation de 60.000 logements.

Il s'agit, à ce titre, de 10.000 logements publics locatifs (LPL), 10.000 unités de logements location-vente, 40.000 aides aux logements ruraux et 164 équipements publics.

Ce programme, indique le ministre, vient s'ajouter aux 391.000 logements en cours de réalisation et aux 520.000 autres distribués au cours des années 2020 et 2021.

Fin 2021, le secteur a vu la distribution de 320.000 logements, en dépit de la propagation de la pandémie de Covid-19.

M. Belaribi a déclaré que "l'année 2022 sera celle de la distribution, de l'accession à la propriété et du lancement de tous les projets à l'arrêt", adressant des instructions strictes aux cadres du secteur à l'effet d'aller sur le terrain et d'œuvrer pour la résolution des différents problèmes et la levée des obstacles constatés dans les meilleurs délais, en vue de parachever les projets en cours de réalisation.

Et de souligner l'ambition du secteur de procéder à une grande opération de distribution des logements à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, le 5 juillet prochain.

Le premier responsable du secteur appelé les directeurs des offices à relever le défi et à mobiliser toutes les capacités en vue de gagner le pari et de distribuer un plus grand nombre de logements.

Et de poursuivre que "les acquis sociaux" dans le domaine du logement resteront dans la durée, au service du citoyen".