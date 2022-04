Ile Maurice: Darren et l'accusation de sédition contre lui

Il a été libéré sur parole ce samedi 24 avril devant la Bail and Remand Court (BRC). Cela, après que la magistrature lui a autorisé de rentrer chez lui, suivant son arrestation dans la nuit du vendredi 22 avril.

Louis Dominique Seedeeal, 31 ans, et qui est connu comme l'activiste Darren, a été en effet inculpé sous deux accusations provisoires de sédition et de violation de l'Information and Communication Technologies Act (ICTA) après qu'il ait lancé un ultimatum au gouvernement entourant la hausse du prix des carburants et du coût de la vie.

Il lui est ainsi reproché d'avoir le 21 avril posté en écrit sur sa page Facebook des propos visant à inciter la haine envers le gouvernement. "atan appel government, to ena ziska vendredi 3hr pu to baisse tous o ban prix-mo atan zot reaction gouvernma si pa fine ena nanyer 4h mo pu lor camp levieux- croir moi pu ena tempete mais oka ou si la police ine ramasse moi avant sa alor larguer- P-Louis, Roche-Bois, Camp-Levieux, Bois-Marchand, La Cure, Mahébourg mette lor porté Plaine-Verte, Triolet."

L'express a sollicité Me Deena Bhoyroo qui nous cite l'article 283 du code pénal. "Toute personne qui nourrit ou suscite la haine ou le mépris ou incite la désaffection envers le gouvernement ou l'administration de la justice ou suscite le mécontentement parmi les citoyens mauriciens ou promeut des sentiments ou de la mauvaise volonté et de l'hostilité entre différents citoyens commet le délit de sédition. " D'ajouter que ladite loi prévoit une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an ou une amende ne dépassant pas Rs 20 000 à celui qui est reconnu coupable pour sédition.