Afrique: António Guterres salue les avancées des dirigeants d'Afrique de l'Est en faveur de la paix en RDC

António Guterres a salué samedi les efforts et la détermination déployés par le Président Uhuru Kenyatta du Kenya et d'autres dirigeants d'Afrique de l'Est pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en République démocratique du Congo (RDC) et dans la grande région de l'Afrique de l'Est.

" Le Secrétaire général des Nations Unies a pris note de l'approche à deux volets décidée par le conclave des chefs d'État, qui comprend notamment la formation d'une force régionale et la relance d'un processus politique inclusif ", a fait valoir sa porte-parole Eri Kaneko dans une déclaration.

Le chef de l'ONU a insisté sur la nécessité d'une coordination efficace entre la force régionale et la mission de stabilisation de l'ONU en RDC (MONUSCO), " qui est essentielle pour assurer la protection des civils ".

M. Guterres " exhorte tous les groupes armés locaux de la RDC à participer sans condition au processus politique, et tous les groupes armés étrangers à désarmer et à retourner sans condition et immédiatement dans leurs pays d'origine respectifs ", a ajouté Mme Kaneko.

Le Secrétaire général a souligné l'importance d'une stratégie globale pour s'attaquer aux causes profondes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, dont les mesures non militaires, ainsi que de la mise en œuvre effective des programmes de justice transitionnelle et de DDRR/R existants.

Il a appelé à un dialogue continu, franc et ouvert entre toutes les parties prenantes en vue de résoudre les tensions et de renforcer la confiance.

" Les Nations Unies continueront à soutenir les pays de la région dans leurs efforts de consolidation de la paix à plus long terme visant à établir les responsabilités et à consolider les acquis en matière de paix et de sécurité ", a réaffirmé M. Guterres.