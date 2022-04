Sénégal: Ligue 1 (19eme journée) - GF et Casa, duels à distance pour le fauteuil

Au coude à coude, Génération Foot et Casa sports vont encore se livrer à un duel à distance pour la première place à l'issue de la 19ème journée du championnat de Ligue 1 qui se joue ce week-end. Leader du classement, les Académiciens et leurs dauphins Ziguinchorois effectuent le déplacement pour affronter respectivement l'As Douanes et le CNEPS de Thiès. Au bas du tableau, les duels s'annoncent tout aussi décisifs pour le classement à 8 journées de la fin.

Au coude à coude au classement et séparés par la différence de but, Génération Foot (1er ; 33 pts) et Casa Sports (2e; 33 pts), vont livrer le duel à distance lors du déplacement qu'ils vont effectuer ce week-end pour le compte de la 19e journée du championnat de Ligue 1. Leader depuis la fin de la 18e journée, les Grenats vont aller l'assaut de l'As Douanes. Au sortir d'un probant sucés devant l'AS Pikine et qui leur a permis de repasser en tête du classement, les Académiciens voudront enchaîner pour pouvoir consolider leur avance et surtout éviter un retour de son dauphin du Casa Sports.

Le club ziguinchorois sera tout aussi motivé et va jouer son va-tout chez le CNEPS, premier non relégable (12e ; 18 points).

De son côté, Guédiawaye (3e, 29 pts), qui reste sur deux succès de suite, tentera de poursuivre sa dynamique au stade Ngalandou Diouf où il va défier une équipe de Teungueth FC (9e, 20 pts), en très mauvaise posture.

Après deux défaites de suite, le champion en titre, est aujourd'hui à deux points seulement de la première équipe non relégable. Suffisamment alarmant. Car une nouvelle défaite, de surcroit, sur sa pelouse pourrait précipiter le club rufisquois dans la zone rouge.

Après le revers subi devant Génération Foot, l'AS Pikine (5e, 26 pts) tentera de se relancer en accueillant la Linguère de Saint Louis qui se démène depuis quelques jours dans le ventre mou du classement (7e ; 25 points).

Victorieux de la Douane, la semaine dernière, le Jaraaf va de son côté, rendre visite à Diambars de Saly (8ème, 24 pts). Postés à la 4e place, les "Vert et Blanc" (4e ; 27 points), auront un bon à coup à jouer pour retrouver le podium à l'issue de la journée.

Freinés lors du derby qui l'avait opposé lors de la journée précédente devant Mbour Pc (0-1), les " Académiciens " de Saly seront cependant dans la même dynamique. Autrement, ils auront ce besoin impérieux de repartir du bon du pied qui leur permettra de rester au contact avec les équipes de tête.

Au stade municipal de Mbao, l'US Gorée (11e, 20 pts) accueillera Mbour PC, lanterne rouge (13e, 17 pts). Les Insulaires qui n'ont pas gagné depuis quatre matchs veulent se replacer et éviter de basculer dans la zone rouge.

A Louga, la lanterne rouge, le Ndiambour (14e, 16 pts), accueille Dakar Sacré Cœur (10e, 20 pts). Les Lougatois qui comptent 2 points de retard sur le premier non relégable, ont également une bonne opportunité de remonter au classement et de s'éloigner de la zone rouge.

Programme 19ème journée

Samedi 23 avril 2022

16 h 30 : US Gorée-Mbour PC

17 h 00 : Diambars-Jaraaf

17 h 00 : Teungueth Fc-Guediawaye Fc

17 h 00 : AS Douane-Generation Foot

Dimanche 24 avril 2022

17 h 00 : CNEPS-Casa Sport

17 h 00 : Ndiambour-Dakar Sacré-Cœur

17 h 00 : AS Pikine -Linguère

